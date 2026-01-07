元テレビ朝日社員の玉川徹氏が7日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。巨人からポスティングシステムでブルージェイズ移籍した岡本和真内野手（29）のついて言及した。

岡本は、ブルージェイズと3日（日本時間4日）に4年総額6000万ドル（約94億2000万円）で契約合意。背番号は「7」に決まり、6日（同7日）には本拠ロジャース・センターで入団会見を行った。

司会の羽鳥慎一アナウンサーが「またメジャーリーガー誕生です」と話を振ると、玉川氏は「なんか僕は複雑な思いをだんだん持ち始めていますけどねえ。日本の中のトップの選手たちがどんどん米国に吸い上げられていってしまう」と自身の受け止めを述べた。

そして、「個人の選択としてはよく分かるんです。それは当然ですよ。米国で稼いだ方が稼げるわけだし。そういう状況というのも結局、野球の中心が米国にあるってことを、われわれ日本人も無意識のうちに認めちゃってるってことですよね。これだけメジャーリーグの話ばっかりやっているっていうことは」と自身の思いを語った。

さらに、「野球だけの話じゃないんですよ、僕がなんとなく複雑に思っているのは。やっぱり米国が世界の中心だっていうふうなことでトランプ大統領がああいうことをやっちゃうわけでしょ。それを、こういうのを見てると、そういうのも仕方ないよね、当たり前だよねって結構多くの日本人が思ってるんじゃないかと思うんですよ」と、米国によるベネズエラ攻撃に言及。

そのうえで、「そういうふうになっちゃうところがいろいろつながってるんじゃないかと思って。いやいや世界の中心であっても、日本だって日本でちゃんと言うべきことを言わなきゃいけないとか、そういうふうなところをどうしても僕は考えちゃうんだよね。こういうのを見てるとね」と私見を述べた。