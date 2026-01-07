今井達也投手がアストロズ入団 門出に家族や関係者がエール
今井投手のアストロズ入団を受けて、地元の関係者も喜びの声をあげています。
６日午後５時ごろ鹿沼市の病院で今井投手の入団記者会見の映像に見入っていたのは、この病院で看護師を務める母の江利子さんです。
今井投手の母 今井江利子さん：「嬉しいですが緊張します」
江利子さんはまだ実感がわかないとしながらも、息子がマウンドに立つ姿をおぼろげながら思い浮かべています。
今井投手の母 今井江利子さん：
また今井投手の地元、鹿沼市を中心に構成された後援会で会長を務めるのが、竹村内科腎クリニックの竹村克己院長です。
竹村内科腎クリニック 竹村克己院長：「こういう風に大リーグまで行けるのは、実力・けがしない・運・もちろん才能もあるし、なかなか大変だと思う」
竹村さんは、高校時代から支援してきた今井投手のメジャー入りを、感慨深いと話します。
竹村内科腎クリニック竹村克己院長：「鹿沼市だけではなく日本、栃木県の代表として活躍して、皆に喜びや幸せ、勇気、希望を与えてほしい」
もう一人、今井投手の晴れ姿をわが子のように見守っていたのは、今井投手が小学生時代に所属していた鹿沼の少年野球チーム、北光菊東スポーツ少年団の監督、小林寿さんです。小林さんは、今井投手が当時から負けず嫌いだったと昨日のことのように振り返りました。
北光菊東スポーツ少年団 小林寿監督：「（アストロズのロゴが）北光と同じ”H”マークですごく親近感を持てた。『もしかすると北光の”H”マークがアストロズを決めたのかな？』と自分なりに解釈している。本当に光栄。こうやったらどうかなと意識しながら挑戦する気持ちは本当に学ぶところ。楽しく挑戦する気持ちを忘れることなく頑張ってほしい」