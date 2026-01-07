巨人からポスティング制度でMLBのトロント・ブルージェイズに移籍した岡本和真（29）が7日（日本時間）、本拠地のロジャース・センターで入団会見を行った。岡本は「MLBでプレーしたいと思っていましたし、日本一にはなれなかったんですけど世界一になりたくて来ました」と決意を語った。

会見冒頭は、「Hello everyone, my name is Kazuma Okamoto. Thank you very much for this opportunity. I am very happy to join the Blue Jays. I will work hard every day and do my best for the team. Thank you for your support. Nice to meet you. Go Blue Jays！（みなさんこんにちは、岡本和真です。このような機会をいただき、とても感謝しています。ブルージェイズに加入できて嬉しいです。毎日一生懸命にプレーし、チームのために全力を尽くします。サポートに感謝します。よろしくお願いします。ゴーブルージェイズ！）」と前を見つめ、英語で挨拶。最後は一礼し、笑顔を見せた。

「街が良いところで何より強く、世界一になれるチーム」とブルージェイズ入りの決め手について語った岡本。さらに「僕の娘に30球団のロゴを見せたときに、『これがかわいい』と言って選んだのがブルージェイズでした」と続け、笑いを誘った。

背番号は「プロに入って付けたかった」という自身のラッキーナンバーでもある「7」に決まった。ブルーのユニフォームに袖を通した感想を聞かれると「初めて青を身にまとっていますし、自分では姿が見えてないんですけど、世界一似合っているんじゃないかなと思います」とユーモアを交えた返答も。「日本ではビッグベイビーだったり若大将だったり呼んでもらっていましたけど『カズ』って呼んでいただければ」と呼びかけた。

注目されるWBCへの出場については「ユニフォームを着て戦いたい気持ちはありますし、凄く光栄なことなので準備はしています」と意欲を見せた。メジャー1年目での参加となることに不安もあるというが「昔から日本代表のユニフォームを着るというのはずっと持ち続けてプレーしてきた」。具体的な話は「まだこれから」としたが、「僕の意思としては出たい」と思いを語った。

