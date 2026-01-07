3月に行われる金沢市長選に向けた動きも徐々に出てきています。現職の村山卓氏への推薦を決めた連合石川は6日、政策協定を結びました。

連合石川は、これまでに現職の村山卓氏への推薦を決め、6日、小水康史会長が推薦状を手渡しました。

この後、市民参加型の開かれた市政の実現や子育て支援の充実など、14項目からなる政策協定書を交わしました。

村山卓氏「金沢市全体の雇用環境を良くしていくことが大事だと思っていて今回の推薦をお願いさせていただいた。金沢市の定住人口を増やしていくという中でも、非常に大事なところになるかと思っている」

金沢市長選をめぐっては、▼共産党系の市民団体で活動する中内晃子氏、▼旧統一教会＝世界平和統一家庭連合の元会長・徳野英治氏、▼県議の田中敬人氏も出馬を表明しています。

連合石川が新春の集い「働く人々の視点を政治に確実に届ける」

また、連合石川の「新春の集い」には、関係者およそ220人が出席しました。

連合石川小水会長「働く人々の視点を政治に確実に届け、誰もが安心して暮らし続けられる地域づくりを進めていくことが、私たちの重要な役割である」

小水会長は「選挙を通じて私たちの声を社会に届け、地域の未来を共に形作る責任を果たそう」と結束を呼びかけました。