７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、久々に三之丞（板垣李光人）とタエ（北川景子）が登場。三之丞の現在に、ネットでもツッコミが上がった。

この日の「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）との結婚について、家族の承諾を得たトキ（高石あかり）は肩の荷を降ろしてヘブンに報告。ヘブンは「パーティーしましょう、あいさつしましょう」と大喜び。

そこへこっそり三之丞がヘブン宅へやってくる。トキは結婚したことで給金がもらえず、三之丞に渡す１０円も渡せていなかった。トキは、ヘブンと結婚したため、給金はもらえなくなってしまったと説明。驚く三之丞。そこへお風呂から上がったヘブンが登場。「ン？ダレ？」と聞くと、トキは「三之丞様です」と紹介。ヘブンは「サンノジョウ、ダレ？」ともう一度聞き、トキは「三之丞様は三之丞様です」。

これにヘブンは「ムカシ、オトコ？」「フトン？マクラ？」と誤解し、激怒。三之丞は「母上には何も言わないで！なんとかするから」とトキに言い捨てて、慌てて帰って行く…。

トキが女中となってかなりの日にちが経過しているが、どうやら三之丞は毎月、トキから１０円をもらっていた様子。ということは、少なくともタエが求める社長にはなれておらず、まともに働いている様子には見えない。前回登場時は、三之丞は河原で石を積んでいた。

ネットでも「三之丞くんは何をやってるの？しっかりおトキちゃんにお金もらいに着てるなら今も石を積んで時間潰してるの？」「三之丞こぎれいだったな。お金の援助受けてて、嘘つき続けてて、でもあんな小ぎれいな」「弟だけどヒモな三之丞」「三之丞、お前はさっさと働け」などツッコミが上がっていた。