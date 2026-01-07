文武両道だと思う「長野県の私立進学校」ランキング！ 2位「長野日本大学高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
多くの受験生がラストスパートをかける季節となり、魅力的な教育環境を備えた学校選びに熱い視線が注がれています。また、学習面だけでなく部活動や学校行事の充実度を重視する受験生や保護者も多くいることでしょう。
All About ニュース編集部は12月5〜19日、全国10〜70代の男女197人を対象に「私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、文武両道だと思う「長野県の私立進学校」を紹介します！
回答者からは「附属だと、そこそこ勉強もスポーツも力を入れてそうだから」（20代女性／神奈川県）、「佐久長聖高等学校は学業とスポーツの両方で実績があり、長野日本大学高等学校も多くの部活動が全国大会に出場しているからです」（30代女性／長野県）、「特進クラスがありながら、野球部や吹奏楽部なども実績を上げているため」（20代女性／長崎県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「長野県内トップレベルの進学校として学力が高い 箱根駅伝の常連校として全国的に知られるほど、スポーツ実績も圧倒的です」（20代男性／福井県）、「国公立大学への合格実績やスポーツ面でも強豪だから」（40代女性／長崎県）、「学力の高い生徒が集まるだけでなく、スポーツや文化活動にも力を入れている点が魅力的だから」（30代男性／富山県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：長野日本大学高等学校／57票2位は「長野日本大学高等学校」でした。長野日本大学高等学校は、大学附属ならではの進学指導体制に加え、部活動にも力を入れており、文武両道を体現する学校として知られています。多くの生徒が部活動と学業を両立しながら、難関大学への進学も目指せる環境が整っています。
1位：佐久長聖高等学校／76票1位は「佐久長聖高等学校」でした。佐久長聖高等学校は、県内屈指の進学校でありながら、野球や駅伝などの強豪校としても有名です。全国大会への出場実績も豊富で、生徒は学業とスポーツの両面で成果を上げています。寮生活を含めた手厚いサポート体制が整っており、県外からの進学者も多いのが特徴です。
