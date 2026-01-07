職場で配りたい「新潟県のお土産」ランキング！ 2位「元祖柿の種」を抑えた1位は？【2025年調査】
一気に冷え込みが厳しくなるこの季節、温かい飲み物と一緒に楽しめるお菓子は冬の差し入れとして最適です。デスクでも片手で食べやすく、出張や旅行の「お福分け」にぴったりな品々をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、「職場で配りたい新潟県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：元祖柿の種（浪花屋製菓）／52票2位にランクインしたのは、全国的な知名度を持つ米菓「柿の種」の元祖である「浪花屋製菓」の商品です。新潟県が米どころであり、米菓の生産が盛んなことを象徴するお土産です。辛味と香ばしさが絶妙で、お茶請けやおつまみとして幅広い層に好まれます。特に「元祖」としてのブランド力と、個包装の利便性が職場でのお土産として評価されました。
回答者からは「色んな味の柿の種があるけれど、『元祖』なので元祖で買って話のネタにしたい」（50代女性／大阪府）、「柿の種は嫌いって人を聞いたことがなく人にあげやすいから」（20代男性／長野県）、「良く知られているし、手軽に配れる値段と大きさだから」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：サラダホープ（亀田製菓）／72票1位に輝いたのは、新潟県の米菓メーカー「亀田製菓」が製造する「サラダホープ」です。軽くてサクサクとした食感と、ほんのりとした塩味が特徴のあられで、新潟県内での人気が非常に高い商品です。全国的にはあまり知られていない「隠れた名品」である点が、職場で配る際に話題にもなり、新鮮味を感じさせるお土産として選ばれました。
回答者からは「新潟限定なので珍しいから喜ばれそう」（60代女性／滋賀県）、「限定のあられなので職場のお土産にしたい商品です」（40代男性／埼玉県）、「ご当地おやつ！って言うイメージで値段的にもたくさん買っていけるから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)