斬新な角目四灯フェイス…！

2026年1月5日、アフターパーツメーカーの「WONDER」はダイハツ「アトレーデッキバン」の新たなフェイススワップモデル「レトロフェイスキット」を初公開しました。

アトレーデッキバンは、ダイハツの軽バン「アトレー」をベースとしたピックアップトラックで、軽バンの車体後部を、軽トラックの荷台のようなオープンデッキに変更しています。

【画像】超カッコいい！これが角目“４灯”の斬新「“４人乗り”軽トラ」です！ 画像で見る（23枚）

ボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1890mm。乗車定員は４名です。

通常軽のトラックというと２人乗りですが、同モデルは４名乗車可能な“４人乗り軽トラ”のような立ち位置です。

そんなアトレーデッキバンのフロントフェイスを無骨でレトロな１台へと変えるのが、今回初公開されたレトロフェイスキットです。

フロントフェイスを横ならびの角目四灯が特徴的なデザインに変更することで、働く車に”遊び心”と”存在感”をプラスします。

ヘッドライト変更のため、ADB（アダプティブドライビングビーム）機能装着車には装着することができないといいます。

価格は、25万6000円（税込み）。2026年4月中旬 から順次発送予定だといいます。