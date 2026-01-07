ザルツブルク戦に先発した伊藤。（C）Getty Images

　日本代表DF伊藤洋輝が所属するバイエルンは現地１月６日、親善試合でザルツブルクと対戦。５−０で大勝した。

　このゴールラッシュの口火を切ったのが、先発出場した伊藤だった。45分、敵陣ペナルティエリア手前の中央で相手のクリアボールに反応。左足のダイレクトボレーはディフレクションしてゴールに吸い込まれた。
 
　このゴールにSNS上では、「出るたびにゴール絡んでないか？」「しっかり活躍してんの半端ない」「おめでとう」「素晴らしいゴール」「うまぁーー！」といった声が上がっている。

　バイエルンの新年ファーストゴールをマークした伊藤。ウィンターブレイク明け最初の公式戦となる11日のブンデスリーガ第16節・ヴォルフスブルク戦に向けて、調子は上向きだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】バイエルン伊藤洋輝の左足ボレー弾が炸裂！

 