「うまぁーー！」「しっかり活躍してんの半端ない」ドイツ王者の日本人DFがチームの新年第１号弾を奪取！ ダイレクトボレーで決めた一撃に脚光「出るたびにゴール絡んでないか？」
日本代表DF伊藤洋輝が所属するバイエルンは現地１月６日、親善試合でザルツブルクと対戦。５−０で大勝した。
このゴールラッシュの口火を切ったのが、先発出場した伊藤だった。45分、敵陣ペナルティエリア手前の中央で相手のクリアボールに反応。左足のダイレクトボレーはディフレクションしてゴールに吸い込まれた。
このゴールにSNS上では、「出るたびにゴール絡んでないか？」「しっかり活躍してんの半端ない」「おめでとう」「素晴らしいゴール」「うまぁーー！」といった声が上がっている。
バイエルンの新年ファーストゴールをマークした伊藤。ウィンターブレイク明け最初の公式戦となる11日のブンデスリーガ第16節・ヴォルフスブルク戦に向けて、調子は上向きだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】バイエルン伊藤洋輝の左足ボレー弾が炸裂！
このゴールラッシュの口火を切ったのが、先発出場した伊藤だった。45分、敵陣ペナルティエリア手前の中央で相手のクリアボールに反応。左足のダイレクトボレーはディフレクションしてゴールに吸い込まれた。
このゴールにSNS上では、「出るたびにゴール絡んでないか？」「しっかり活躍してんの半端ない」「おめでとう」「素晴らしいゴール」「うまぁーー！」といった声が上がっている。
バイエルンの新年ファーストゴールをマークした伊藤。ウィンターブレイク明け最初の公式戦となる11日のブンデスリーガ第16節・ヴォルフスブルク戦に向けて、調子は上向きだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】バイエルン伊藤洋輝の左足ボレー弾が炸裂！