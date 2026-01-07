名古屋テレビ放送（メ〜テレ）の尾形杏奈アナウンサー（26）が7日、名古屋テレビ「ドデスカ！」（月〜金前6・00）に出演。結婚したことを報告した。

番組冒頭、水曜日のゲストコメンテーター、スピードワゴン・井戸田潤が「なんか、尾形さんが結婚されたんですね」と話題を振ると、天気予報を伝えるため、まだ薄暗い名古屋市中区の本社玄関前からリポートしていた尾形アナは「結婚しました。ありがとうございます！」と報告。「引き続き、ドデスカで毎朝頑張りますので、よろしくお願いします」と一礼した。

ここで、さらに井戸田が「写真をインスタで拝見しましたけど爽やかなめちゃくちゃ良い写真でしたよね。応援したくなる」と結婚報告の写真を絶賛。

尾形アナは「モリコロパークで撮りました」と愛・地球博記念公園で撮影したと明かし、笑みを浮かべた。

尾形アナは前日6日に自身のインスタグラムで「「ドデスカ！やSNSを見てくださる皆さまへ 私事ですがご報告です 1月5日に結婚しました」と発表。「夫は、大学で知り合ったトヨタ自動車陸上長距離部の吉居大和さんです」とし笑顔で顔を寄せた2ショットをアップした。

そして、「引き続き、関わって下さる方々への感謝を胸に日々の仕事にベストを尽くして参ります 今後とも宜しくお願いいたします」と呼びかけた。

尾形アナは1999年（平11）5月4日生まれ、福島県出身。中大卒業後、23年にメ〜テレに入社。現在は朝の情報番組「ドデスカ！」（月〜金）、「メ〜ロメロ！アンバサダー」、「大学駅伝」と人気番組を担当している。

吉居は2002年（平14）2月14日生まれ、愛知県出身。トヨタ自動車で活躍した父・誠さんの影響で小学3年時に陸上を始める。田原東部中3年時に全中出場。仙台育英高では3年連続全国高校駅伝出場。中大では箱根で1年3区15位、2年1区区間新で金栗四三杯獲得、3年2区区間賞。卒業後はトヨタ自動車に入社。