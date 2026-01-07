ＮＹ原油時間外 一段安、供給過剰懸念 ベネズエラが米に最大5000万バレル譲渡 ＮＹ原油時間外 一段安、供給過剰懸念 ベネズエラが米に最大5000万バレル譲渡

ＮＹ原油時間外 一段安、供給過剰懸念 ベネズエラが米に最大5000万バレル譲渡



東京時間09:15現在

ＮＹ原油先物2 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝56.09（-1.04 -1.82%）



NY原油価格は一段安、トランプ発言を受け世界的な供給過剰が懸念されている。

トランプ米大統領は、ベネズエラが3000万-5000万バレルの石油を米国に引き渡す、これは市場価格で販売されるとSNSに投稿。



また、トランプ米政権はベネズエラのロドリゲス暫定大統領に対し、中国とロシア、イラン、キューバとの経済関係を断絶するよう要求。そして、ベネズエラは原油生産において米国とのみ提携することに同意する必要がある。

