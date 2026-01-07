BTSの「Filter」が、Spotify累積再生5億回を突破した。グローバルオーディオ・音源ストリーミングプラットフォームSpotifyによると、20年2月に発売されたBTSの4枚目フルアルバム「MAP OF THE SOUL：7」の収録曲「Filter」が、再生回数5億回を超えた。

同曲は、JIMIN（ジミン）のソロ曲で、繊細な音色が感じられる。この曲はカメラの他にも人々が自身を眺める視線、色眼鏡など「Filter（フィルター）」という単語の多様な意味を活用し、人々にいつも新しくて面白い姿を見せたい気持ちを込めた。

発表当時、米ビルボードのメインソングチャート「ホット100」（20年3月7日付）87位を記録した。この曲が収録されたアルバムは、ビルボードメインアルバムチャート「ビルボード200」トップに上がっていた。

BTSは、Spotifyで20億回再生を超えた「Dynamite」、15億ストリーミングを達成した「My Universe」と「Butter」、「Boy With Luv（feat．Halsey）」、「FAKE LOVE」など、多数のヒット曲を保有している。グローバル音楽市場で独歩的な存在感を誇るBTSは、3月20日に新アルバムを発売する予定。

韓国メディアMKスポーツは7日「完全体活動を控えた時点で、過去に発表した曲がグローバルチャートで存在感を示したことは、彼らに向けた関心と期待を証明している」と報じた。