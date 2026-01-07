NGT48の年女、三村妃乃（23）が新年の抱負を語った。年明けは、一昨年に続いての出演になる舞台「けものフレンズJAPARI LIVE〜けものたちのしんねんかい〜」（15〜18日、東京・IMM THEATER）が控えている。

「年女」「24歳」という響きに「本当にお姉さんですね」と笑う。NGT加入時は高校1年生。「アイドルを続けたまま、年女を迎えられるのは想像していなかった」と言う。

2回連続出演になる「けものフレンズ」が15日から始まる。人の姿をした動物たちが、架空の動物園で物語を繰り広げるシリーズ。前回に続いて「タスマニアデビル」を演じる。AKB48グループ歌唱力No・1決定戦では3位が2度など、ポテンシャルの高さはNGT屈指。連続の舞台に「舞台とか歌とか、頑張ってきたおかげかなと思う」と受け止めた。

毎日のSHOWROOM配信は6日で2041日に到達。昨年12月には、2000回達成記念として「AKB48グループのオールナイトニッポンX(クロス)」にSTU48信濃宙花（22）、尾崎世里花（28）、HKT48チームH坂本りの（23）とともに出演した。Xでも゛オタ活用゛アカウントを開設するなど、情報発信を積み重ねてきた成果は少しずつ出てきた。

「いろいろな方のいいところを勉強して、自分らしい大人になりたい」という加入9年目の今年。「舞台はもっと挑戦したい。2・5次元ものとか、王道のものも。あと゛歌ってみた動画゛もやってみたい」。そして「次ぎのシングルには少人数選抜に入りたい。まだ成し遂げていないので。最後の挑戦のつもりで」と個人、グループでの目標を掲げた。

◆三村妃乃（みむら・ひの）2002年（平14）6月15日生まれ、埼玉県出身。18年6月にNGT48の2期生として加入。22年、初舞台「わたしがピアスをあけたLaLa…」で主演を務めた。23年のAKB48グループ歌唱力No・1決定戦決勝大会ユニット戦で優勝、24年は個人で3位。趣味はミュージカル鑑賞、コスプレ、イラストを描くこと。血液型O。