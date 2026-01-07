　ロアッソ熊本は5日、2026シーズンのトップチーム新体制と選手背番号を発表した。

　昨季のJ2リーグで18位となってJ3降格が決定したチームは、片野坂知宏監督が就任し、J2復帰を目指すことに。背番号10は同志社大から加入した大卒ルーキーのFW鹿取勇斗が背負うこととなった。その他の新卒選手ではDF薬師田澪(←法政大)が4番、MF那須健一(←中央大)が25番、DF戸田峻平(鹿屋体育大)が26番、MF吉岡優希(←国士舘大)が28番を着けることとなる。

　以下、2026シーズンのトップチーム新体制&選手背番号

■スタッフ

▽監督

片野坂知宏

▽コーチ

高橋泰

田森大己

岡本賢明

▽GKコーチ

谷井健二

▽フィジカルコーチ

岸航大

▽チーフトレーナー

山本良一

■選手

1 GK佐藤史騎

2 DF黒木晃平

3 DF大西遼太郎

4 DF薬師田澪(←法政大)

5 MF小林慶太

6 DF岩下航

7 MF藤井皓也

8 MF上村周平

10 FW鹿取勇斗(←同志社大)

11 FWベ・ジョンミン

13 MF飯星明良

14 FW石原央羅(←Honda FC)

15 MF三島頌平

16 GK武者大夢

17 MF永井颯太(←東京V←琉球)

18 FW半代将都

19 MF渡邉怜歩

21 GK西村遥己(←新潟←松本)

22 MF松田詠太郎(←横浜FM←鳥栖)

23 GK佐藤優也

24 DF李泰河

25 MF那須健一(←中央大)

26 DF戸田峻平(鹿屋体育大)

27 MF根岸恵汰

28 MF吉岡優希(←国士舘大)

30 DF長嶋志歩

35 DF伊藤颯真(←ヴェルスパ大分)

39 MF青木俊輔(←長崎/期限付き移籍)

41 MF大本祐槻