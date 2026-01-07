熊本が26シーズンの新体制&選手背番号発表!! 10番は大卒ルーキーFW鹿取勇斗
ロアッソ熊本は5日、2026シーズンのトップチーム新体制と選手背番号を発表した。
昨季のJ2リーグで18位となってJ3降格が決定したチームは、片野坂知宏監督が就任し、J2復帰を目指すことに。背番号10は同志社大から加入した大卒ルーキーのFW鹿取勇斗が背負うこととなった。その他の新卒選手ではDF薬師田澪(←法政大)が4番、MF那須健一(←中央大)が25番、DF戸田峻平(鹿屋体育大)が26番、MF吉岡優希(←国士舘大)が28番を着けることとなる。
以下、2026シーズンのトップチーム新体制&選手背番号
■スタッフ
▽監督
片野坂知宏
▽コーチ
高橋泰
田森大己
岡本賢明
▽GKコーチ
谷井健二
▽フィジカルコーチ
岸航大
▽チーフトレーナー
山本良一
■選手
1 GK佐藤史騎
2 DF黒木晃平
3 DF大西遼太郎
4 DF薬師田澪(←法政大)
5 MF小林慶太
6 DF岩下航
7 MF藤井皓也
8 MF上村周平
10 FW鹿取勇斗(←同志社大)
11 FWベ・ジョンミン
13 MF飯星明良
14 FW石原央羅(←Honda FC)
15 MF三島頌平
16 GK武者大夢
17 MF永井颯太(←東京V←琉球)
18 FW半代将都
19 MF渡邉怜歩
21 GK西村遥己(←新潟←松本)
22 MF松田詠太郎(←横浜FM←鳥栖)
23 GK佐藤優也
24 DF李泰河
25 MF那須健一(←中央大)
26 DF戸田峻平(鹿屋体育大)
27 MF根岸恵汰
28 MF吉岡優希(←国士舘大)
30 DF長嶋志歩
35 DF伊藤颯真(←ヴェルスパ大分)
39 MF青木俊輔(←長崎/期限付き移籍)
41 MF大本祐槻
昨季のJ2リーグで18位となってJ3降格が決定したチームは、片野坂知宏監督が就任し、J2復帰を目指すことに。背番号10は同志社大から加入した大卒ルーキーのFW鹿取勇斗が背負うこととなった。その他の新卒選手ではDF薬師田澪(←法政大)が4番、MF那須健一(←中央大)が25番、DF戸田峻平(鹿屋体育大)が26番、MF吉岡優希(←国士舘大)が28番を着けることとなる。
■スタッフ
▽監督
片野坂知宏
▽コーチ
高橋泰
田森大己
岡本賢明
▽GKコーチ
谷井健二
▽フィジカルコーチ
岸航大
▽チーフトレーナー
山本良一
■選手
1 GK佐藤史騎
2 DF黒木晃平
3 DF大西遼太郎
4 DF薬師田澪(←法政大)
5 MF小林慶太
6 DF岩下航
7 MF藤井皓也
8 MF上村周平
10 FW鹿取勇斗(←同志社大)
11 FWベ・ジョンミン
13 MF飯星明良
14 FW石原央羅(←Honda FC)
15 MF三島頌平
16 GK武者大夢
17 MF永井颯太(←東京V←琉球)
18 FW半代将都
19 MF渡邉怜歩
21 GK西村遥己(←新潟←松本)
22 MF松田詠太郎(←横浜FM←鳥栖)
23 GK佐藤優也
24 DF李泰河
25 MF那須健一(←中央大)
26 DF戸田峻平(鹿屋体育大)
27 MF根岸恵汰
28 MF吉岡優希(←国士舘大)
30 DF長嶋志歩
35 DF伊藤颯真(←ヴェルスパ大分)
39 MF青木俊輔(←長崎/期限付き移籍)
41 MF大本祐槻