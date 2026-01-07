ETF売買動向＝7日寄り付き、日経レバの売買代金は304億円と活況 ETF売買動向＝7日寄り付き、日経レバの売買代金は304億円と活況

7日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比19.5％減の632億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同18.3％減の436億円となっている。



個別ではグローバルＸ 日経平均株主還元 <465A> 、上場中国Ａ株パンダ <1322> 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> 、ｉシェアーズ オートメーション＆ロボット ＥＴＦ <2522> 、ｉシェアーズ・コアＭＳＣＩ 新興国株 ＥＴＦ <1658> など64銘柄が新高値。ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が5.07％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が4.52％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が4.46％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が4.16％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が3.84％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は3.61％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ Ｅｘ <1585> は3.06％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は3.04％安と大幅に下落している。



日経平均株価が135円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金304億500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金262億800万円を大幅に上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が33億7900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が26億5500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が24億1200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が15億9300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が11億9600万円の売買代金となっている。



株探ニュース

