斉藤由貴＆鶴見辰吾、中村倫也主演『DREAM STAGE』ゲストに！ 1話で重要な役割果たす
中村倫也が主演する1月16日スタートのドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の第1話ゲストとして、斉藤由貴と鶴見辰吾の出演が発表された。斉藤は主人公・吾妻（中村）が率いるNAZEのメンバー・キムゴンの生き別れの母役、鶴見は吾妻の過去に影を落とすキーマンを演じる。
【写真】鶴見辰吾の『DREAM STAGE』場面写真
本作は、K-POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す姿を描く、K-POP版“スポ根”ドラマ。
斉藤由貴が演じるのは、吾妻のもとでデビューへ向けてレッスンに励むボーイズグループ・NAZEの韓国人メンバー・キムゴンの母親・弥栄子。韓国で国際結婚をし、ゴンを育てていた弥栄子だったが、とある事情のため、まだ幼い息子を韓国に残したまま日本に帰国した。しかも、それ以来息子とはまったく連絡を取っておらず、生き別れの状態。
一方、息子のゴンはなぜか、がむしゃらにデビューを急ぐ。そのせいでメンバーたちにも当たりが強くなり、衝突してしまうことも。しかしその背景には、母への強い思いがあるようで…。
やむにやまれぬ事情で引き裂かれた母と子の、切なすぎるすれ違い。果たして、親子の愛は長い空白の時を越えて復活するのか―。
鶴見辰吾が演じるのは、吾妻とNAZEが目指す“夢の舞台”へのキーマンとなる役だ。かつて、ある問題で音楽業界を追われた吾妻の過去を知る人物で、予告でも2人の対峙（たいじ）する姿が描かれているが、果たしてこの男が知る吾妻の過去とは…？
金曜ドラマ『DREAM STAGE』は、TBS系にて1月16日より毎週金曜22時放送。
