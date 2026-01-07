◆園田競馬１日目（１月７日）

《小牧 太》

５勝。エナアニマル（１１Ｒ）でメイン制覇に意欲。「スタートが良かったら」（◎）。エムティエスターテ（１０Ｒ）は「前走の疲れがなければ」（◎）。ガンバレベアー（１２Ｒ）も「スタートで五分に出れば」（◎）。ララセドラティエ（８Ｒ）は「出走取り消しの影響がなければいいが…」（○）。

《下原 理》

３勝。エズヴィラージュ（８Ｒ）に力が入る。「逃げがベストだと思う」（◎）。スマートビーナス（４Ｒ）は「勝てずに昇級したので、この相手にどこまで戦えるか」（○）。

《鴨宮 祥行》

２勝。キーチファイター（７Ｒ）に気合。「いい競馬が続いている。何とかしたい」（◎）。エイシンナザレ（４Ｒ）も「前回がいい時計で走っている。枠もいい」（◎）。ルクスエクレール（１１Ｒ）は「前回の内容がいい」（◎）。チョウリニア（１０Ｒ）も「前回のように、しまいを伸ばす競馬が合っている」（◎）。パッションビート（９Ｒ）は「テンの速さを生かしたい」（○）。

《笹田 知宏》

２勝。ユナピンクゴールド（２Ｒ）に反撃ムード。「雨馬場が合わなかった。良馬場で改めて」（◎）。ミスターダーリン（１０Ｒ）は「力はあるが、気ムラな面がある。まじめに走れば」（○）。ノーブルライナー（７Ｒ）も「勝つためには展開の助けがほしい」（○）。

《土方 颯太》

２勝。カドサンガンバル（５Ｒ）に気合。「前走で前付けできたのは収穫。行き脚がついたので８２０メートル戦でも」（◎）。メイショウロンド（７Ｒ）は「１４００メートル戦に戻して、ハナを切れたら変わっても」（○）。プライムテーラー（４Ｒ）は「相手がそろった感じがする」（△）。

《杉浦 健太》

１勝。メイショウヤスマサ（８Ｒ）に好感触。「追い切りの動きは悪くない。うまく馬群をさばければ」（◎）。ツキムスビ（１０Ｒ）は「もまれない展開が理想」（○）。

《新庄 海誠》

１勝。期待のメイショウコウラン（５Ｒ）は「調子は変わらず。２番手以内で進められたら」（◎）。コモリリーガル（１１Ｒ）は「外枠なのでハナを切れたら」（○）。オオエキントキ（２Ｒ）は「内枠がどうか」（△）。

《大山 真吾》

１勝。ドゥーエニシング（７Ｒ）に手応え。「砂をかぶっても問題なかった。理想は前、前で運びたい」（○）。

《長谷部 駿弥》

２連勝中のゴッドアマベル（５Ｒ）は「斤量が１キロ増えるのと、メンバーも強くなっているので」（○）。

《大柿 一真》

クリムゾンレッド（２Ｒ）に前進を見込む。「前走の雨馬場は合わなかった。力のいる馬場で改めて」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触