昨季まで巨人の１軍ヘッドコーチを務め、今季から愛知県を拠点とする社会人野球チーム、ジェイプロジェクト野球部の監督に就任した二岡智宏氏が７日、半田市内の新年初練習から始動した。

ジェイプロジェクト野球部は、２００９年に創部し、２０１２年には東海地区第４代表として都市対抗野球に初出場。選手たちは午前中は野球、午後にはジェイグループの飲食店などの仕事を両立しながら技術を磨いている。２０１１年ドラフトでは庄司龍二捕手が、２０１５年には角屋龍太投手がともにオリックスから指名を受けるなどＮＰＢにも選手を輩出した実績を持つ。限られた環境の中でも夢を諦めない姿勢を貫き、地域とともに歩んできたチームだ。

二岡氏は２０１６年から３年間、巨人のコーチとして指導者の道を歩み始め、２０１９年には独立リーグの富山で監督経験を積んだ。さらに２０２０年から今季まで巨人３軍監督、２軍監督、１軍ヘッドコーチと若手育成から主力選手へのアドバイスに力を入れ計１０年間、指導者としての幅を広げた。当初、２０２６年は自身の充電期間として野球から離れる予定だったというが、監督就任はチームからの熱心なオファーも決めての一つだったという。

プロ野球の第一線で指導に携わってきた二岡氏にとって、社会人野球の現場で指揮を執る新たな挑戦となる。プロ野球、独立リーグで重ねた経験を今度は社会人野球で惜しみなく伝えていく。

◆二岡 智宏（におか・ともひろ）１９７６年４月２９日、広島県生まれ。４９歳。広陵、近大を経て９８年ドラフト２位で巨人入団。０８年オフに日本ハム移籍、１３年限りで引退。１５年オフに巨人２軍打撃コーチ、１７、１８年は１軍打撃コーチ。１９年はＢＣ富山監督。２０年から巨人３軍総合コーチ、３軍監督を務め、２２、２３年２軍監督、２４年から１軍ヘッド兼打撃チーフコーチを務め、２５年限りで巨人を退団。通算１３１４安打、打率２割８分２厘、１７３本塁打、６２２打点。右投右打。