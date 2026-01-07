サッカー元日本代表ＧＫ・本並健治氏（６１）の手術が成功した。

妻で元なでしこジャパンのタレント・丸山桂里奈（４２）が７日までにインスタグラムのストーリーズを更新し、「とりいそぎ 本並さん無事手術終了 ご心配いただいたみなさま ありがとうございます おつかれさま」とつづり、目を開けた本並氏の写真を掲載した。

さらに「守護神が無事に、手術成功しました どんな手術でもやはり本当に心配です 私が手術した時もきっと家族はこんな気持ちだったんだろうなと、思い出しました」と改めて報告。

「毎日一緒にいるからか数日でも一緒にいないのは、不思議な感じがするし寂しいし、ぷくぷくもすごく寂しがって泣いてました 今朝はパパが病院だからいないんだよと、自分に言い聞かせてる姿に涙、涙」と長女も不安がっていたそうで、「すぐには走れないとは思いますが、今までより良くなっていたら嬉しいなぁ。とにかく先生たちに感謝です ありがとうございます そして、ご心配いただいてすみません。今日は少しだけ、ホッとして眠れそうです。昨日は全く寝れなかったので 健康は当たり前ではないですね 感謝感謝です」と安どした。

本並氏も丸山のストーリーズ投稿を自身のアカウントで引用し、「元気です」と伝えた。

５日のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）に月曜レギュラーとして生出演した本並氏は。番組後にＳＮＳを更新し「私は本日入院して６日に手術です。頑張りましょう」と寝ている姿をアップ。丸山もＳＮＳで「本並さんはヘルニアの手術です」と説明していた。

２人は結婚を２０２０年９月に発表し、２３年２月２１日に女児が誕生している。