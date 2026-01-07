本当に実現できるのか──。5日、高市首相が年頭会見で、今年の経済見通しについてこう語った。

「本年の名目GDP成長率は3.4％、実質賃金も1.3％の伸びを見込んでいます。実質賃金がプラス1％を超えるのは、コロナ禍期間中の特殊要因があった2021年を除けば、2005年以来、21年ぶりになります」

なんと、21年ぶりに「実質賃金プラス1％超」を達成すると公約したのだ。3年以上つづく物価高に賃金の上昇が追いつかず、庶民は苦しい生活を強いられている。実質賃金がプラス1.3％になれば、少しは暮らしも楽になる。

しかし、本当に実現可能なのか。経済評論家の斎藤満氏はこう言う。

「実質賃金をプラスにするには、物価をダウンさせるか、賃金をアップさせるしかありません。しかし、いまのところ物価はダウンする予兆がありません。昨年12月の東京都区部のインフレ率『コアコア』は、前年比2.6％の上昇と高止まりしています。しかも、東京都は保育園の無償化で消費者物価（CPI）全体を0.3％押し下げていますが、他県では無償化が進んでいないので、日本全体では3％近い物価上昇がつづいているはずです。一方、2026年の賃上げは、昨年並みが見込まれています。昨年の所定内給与は、2％強の上昇でした。物価上昇を3％と考えれば、2026年も実質賃金はマイナスになる可能性が高い。さすがに、プラス1％強は難しいでしょう」

そもそも高市政権の経済政策は「物価抑制策」ではなく、「インフレ促進策」になっているという。

昨年末には18兆3000億円という巨額の補正予算を成立させ、2026年度も過去最大の122兆円という予算を組んでいる。これほど巨額な財政出動をつづければ、需要が喚起され、むしろインフレを加速させかねない。

「高市首相は本音ではインフレを歓迎しているのだと思う。『物価高対策』を打ち出しても、『物価抑制策』を打ち出そうとはしていません。物価高を前提にして痛み止めとして『物価高対策』を実施している。物価高だと税収が増えるからでしょう。いわゆる『インフレ増税』です」（斎藤満氏）

2026年も、庶民の暮らしは楽になりそうにない。

