【迫る「新しい戦中」 2026年に観たい映画】#1

「新しい戦中」という企画提示を受けて一瞬驚いた。第2次安倍政権の頃から「新しい戦前」は実感していたものの、「戦中」？ しかし、昨年末のニュースだけ取っても、首相が「継戦能力を高めなければいけない」と発言する中で防衛費は9兆円を超え過去最高を記録するし、子ども向け「防衛白書」なるものが小学校にまで配布されていると知ると、決して大げさな表現ではない。

で、最も深刻なのは昨年11月7日の台湾有事に関する首相答弁である。それが我が国の「存立危機事態」（国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険）だと明言した。しかも、「継戦能力」とは戦闘状態、つまり「戦中」を意識しているのだ。

台湾から約2100キロも離れた東京で勇ましい発言をしているけれど、最も危険な状態になるのは最短で約111キロしかない沖縄だ。しかも米軍基地だけでなく、防衛のため着々と増強されてきた自衛隊基地だってある。昨年3月、台湾有事の際には人口の8％以上になる約12万人が九州・山口8県へ避難移住する計画が政府発表された。

あのときと同じではないか。米軍の侵攻に備え日本軍が大量に投入され、避難する県民を乗せた対馬丸が撃沈され多数の児童生徒を含む犠牲者を出した82年前……。そこから沖縄県民がどんな運命をたどったか、当時の県知事と警察部長を主人公にした「島守の塔」（2022年公開）を観ると明らかだ。戦闘を描く戦争映画の視点と違い、住民を守るために尽力した人々の記録なのだが、最終的には県民の約24％が生命を失っている。

戦闘の面では、1953年、68年、82年、95年と4度も映画化されている「ひめゆりの塔」が有名だ。戦争に巻き込まれていく10代女子学生たちの悲劇を描き、胸に迫る。だが、その背景には、彼女たちや男子学生までに犠牲を強いた軍隊の論理がある。県民を「本土防衛の捨て石」にしてしまったその論理を追及し、この不毛な戦いの全貌を示してくれるのは「激動の昭和史 沖縄決戦」（71年公開）だ。

監督の岡本喜八、主演の小林桂樹、丹波哲郎ら下級兵士として従軍体験のある人々によって作られたため、政治や軍による戦争展開の過程で兵士や住民がどう扱われたかを実にリアルに再現している。 （つづく）

（寺脇研／京都造形芸術大学客員教授）