豊臣秀吉の弟・秀長を主人公とする2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」。1月4日放送の第1回では、のちに天下人となる秀吉（池松壮亮＝35）と、その補佐役として手腕を振るうことになる秀長（仲野太賀＝32）の若かりし頃が描かれたが、その初回から出演した女優の浜辺美波（25）に対し、《細すぎて心配になる》といった声が上がってしまった。

【もっと読む】浜崎あゆみ FNS歌謡祭で「Who...」熱唱も…またもや“別人疑惑”、「まさにwho？」の声も

浜辺が演じるのは、秀吉の妻となる寧々役で、第1回で描かれた秀長と寧々の初対面シーンに「視聴者も動揺したようです」と週刊誌芸能記者がこう続ける。

「画面に映る浜辺さんの頬が、これまで以上に妙にスッキリしすぎている様子だったんです。特に秀長、秀吉、寧々の3人でお茶屋で談笑するシーンでは、浜辺さんが五平餅を食べる際に頬の筋肉がいつになく浮き立つなど、細面というより、ややコケているのでは……そう思わせられたシーンもありました」

とかく芸能人は、少しでも体重に変化があれば「太った・痩せた」と話題になりがち。今回もその類いとも言えそうだが、一方で、浜辺をめぐっては、2025年の終わり頃からXで、頬やアゴが細くなったとの指摘が相次いでいた。まあ、過酷であろう大河ドラマの撮影が続けば痩せても不思議はないが、今の時代、ちょっとした変化でも、アンチからは《別人に入れ替わったんじゃないか？》なんて荒唐無稽な声を浴びせられかねない。

もっとも「浜辺さんについては、そのような声は出ないでしょう」とスポーツ紙芸能デスクは、太鼓判を押す。

「『別人疑惑』というものは、通常、何らかのスキャンダルを起こした経験があったり、SNS上で常に炎上気味といった、視聴者からツッコまれるスキを持った著名人に多い傾向があります。一方、浜辺さんはそのような境遇とは真逆のポジションにいる。昨年夏のキンプリ永瀬廉さんとの熱愛報道も好意的に受け止められているようですし、『太った・痩せた』ごときで別人疑惑が出る余地はないでしょう」

25年のＣＭ起用社数ランキング6位で、好感度の塊とも言える浜辺なら、そのような心配は杞憂か。

◇ ◇ ◇

「別人疑惑」が出やすい芸能人がいるならば、それは、この人ではないだろうか。関連記事【もっと読む】浜崎あゆみ FNS歌謡祭で「Who...」熱唱も…またもや“別人疑惑”、「まさにwho？」の声も…では、浜崎あゆみに対して上がってしまった別人疑惑について伝えている。