¡¡´Ú¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBTS¡×¤¬¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò3·î20Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢5Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯6·î¤ËÁ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½üÂâ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÀ©ºî¡£¡Èº£¤ÎBTS¡É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£7¿Í¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ä»×¤¤¡¢³ëÆ£¤Ê¤É¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤»¤¿¡¢¡È¿Ê²½¤·¤¿BTS¡É¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
【もっと読む】Snow Manライブに「全裸参戦」、BTSメンバーに無理やりキス……予想する熱狂的ファンの問題点
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤â³«ºÅ¡£¾ÜºÙ¤Ï14Æü¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÆþÂâÁ°¤Î22Ç¯10·î¤Ë³ø»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ ¡Ö¡ÒYet To Come¡Óin BUSAN¡×°ÊÍè¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¡£Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ò¶î¤±½ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖBTS¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤Û¤Ü¡È¹ñºö¡É¡£³«ºÅÃÏ¤ä¸ø±é²ó¿ô¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤¿¤Á¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î°Õ¿Þ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ÇÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¼ÌòÁ°¤Î³ø»³¤Î¥é¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ï5Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°²ñ¾ì»²²Ã¼Ô¤â´Þ¤á¡¢Ä®Á´ÂÎ¤¬BTS°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï4907Ëü¿Í¤¬»ëÄ°¡£¤³¤ì¤Ï´Ú¹ñ¤Î¿Í¸ý¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô¤À¡£·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï2014¡Á23Ç¯¤ÇÌó56Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊÌó6Ãû±ß¡Ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢BTS¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ï´Ú¹ñ·ÐºÑ¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹¡Ê30¡Ë¤ÏºòÇ¯¤ÎGoogle¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢ÆüËÜ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É77¥«¹ñ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ÖGoogle¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¸¡º÷¤µ¤ì¤¿K-POP¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼£±¿Í¤Ç¤â¤³¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤À¤±¤Ë¡¢Á´°÷¤¬Â·¤¦¡È´°Á´ÂÎ¡É¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸¡º÷¿ô¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤À¤í¤¦¡£´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤ÏBLACKPINK¤äBIGBANG¤Ê¤ÉK-POP³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬³èÆ°¤òºÆ³«¡£
¡Ö¼ã¼ê¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÂ³¡¹ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êBTS¤ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï¥±¥¿°ã¤¤¤Ç¤¹¡£BTS¤ÎºÇ¸å¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â2030Ç¯¤ÎËüÇîÍ¶Ã×ÌÜÅª¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢ËüÇî¤Ë¸þ¤±¤Æ¤È¤«¡¢³°¸ò¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¤Ê¤É¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î°Õ¿Þ¤â¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÊõ¡¦BTS¤ÏºÆÍèÆü¤¹¤ë¤Î¤«¡¢²¿¸ø±é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹ñºö¤è¤ê¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
ファンは時に狂信的な行動を取る。