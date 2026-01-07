韓国のダンスユニット「CLON」出身のDJク・ジュンヨプが、昨年亡くなった台湾の女優で妻の徐熙媛（バービィー・スー）さんの墓を訪れた様子が公開された。

3日（現地時間）、台湾のオンラインコミュニティには、台湾の金宝山に位置する墓園を訪れた際、ク・ジュンヨプに会ったという台湾人ファンの目撃談が投稿された。

この日、墓参りを終えて山を下りる途中で、大きなバッグを持って上がってくるク・ジュンヨプと遭遇したというこのファンは、彼に韓国語で「徐熙媛のファンです」と挨拶したという。

するとク・ジュンヨプは、言葉少なに故人の墓碑のほうを示した。続けて、準備してきたものを取り出すと、すぐに墓石を拭き始めたという。真心を込めて墓碑の前面と背面を拭いたク・ジュンヨプは、しばらくその場に留まっていた。

台湾人ファンは「表情がとても寂しそうに見え、それ以上声をかけることができなかった」とし、「遠くで見守ったあと、静かにその場を離れた」と伝えた。

ク・ジュンヨプは妻の死後、すべての活動を中断したまま、毎日のように妻の墓を守っているという。体重も12キロ落ちて、やつれている様子だという。

妻の徐熙媛さんは昨年2月、日本への家族旅行中に肺炎を併発したインフルエンザにかかり、48歳の若さでこの世を去った。徐熙媛さんは2001年、台湾版『花より男子』のドラマ『流星花園』でヒロインを演じ、韓国では「台湾のクム・ジャンディ（ヒロイン「牧野つくし」の韓国語版の名前）」として知られている。

徐熙媛さんの妹である徐熙娣（シュー・シーディー）は「義兄は毎日、姉がいる金宝山へ行って一緒に食事をし、家では姉の肖像画を描いている」とし、「家の中が姉の絵でいっぱいだ」とも伝えた。

ク・ジュンヨプと徐熙媛さんは1998年に台湾で出会い愛を育んだが、現実的な問題により1年で破局した。その後、徐熙媛さんが2021年に前夫と離婚したことで20年ぶりに再会し、翌年結婚した。