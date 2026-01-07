民画伝統文化財第2号の厳在権（オム・ジェグォン）画伯と、国家無形文化財の金箔匠である金基昊金箔淵代表は、昨年12月、政府関係者から一本の電話を受けた。重要な外交贈呈品とする作品の制作を依頼する内容だった。与えられた時間は多くなく、2人は数日間、ほとんど徹夜で作品完成に心血を注いだ。その時点では、その作品が習近平中国国家主席に対する李在明大統領の贈り物になるとは、当時は想像もしていなかったという。

昨年12月30日、青瓦台が大統領の中国国賓訪問日程を公式に確認したことで、その可能性は感じていたが、実際に習主席への贈り物として手渡されたと確認したのは、報道が出た今月5日だった。厳画伯は6日の電話取材で、「韓国の大統領が外国の首脳に韓国の伝統民画を贈ったのは、私の記憶では今回が初めてだ」と述べ、「歴史的な瞬間に関われたことを、心からありがたく思っている」と語った。厳画伯は1日午前0時にも、普信閣（ポシンガク）近くの画室で除夜の鐘を聞きながら制作に没頭していたという。

政府関係者によると、当初から中国神話を題材にした『麒麟図』を指定し、厳画伯に関連資料を要請したという。厳画伯は、想像上の動物である麒麟が描かれた民画数点を紹介し、政府側は、天桃（仙桃）と牡丹も描かれた19世紀後半の作者不詳の麒麟図を選定した。厳画伯は「中国の伝説を、韓国の伝統画法で韓国の伝統韓紙に描いた」とし、「この絵が、韓中両国の友好と安寧を願う象徴になればうれしい」と語った。

金基昊代表が首脳外交の贈呈品を手がけるのは今回が2度目だ。当時は公に報じられなかったが、2017年11月、文在寅（ムン・ジェイン）大統領は、韓国を初めて国賓訪問したドナルド・トランプ大統領に、金代表の竜紋額を贈っている。李大統領が習主席にも同じく金代表の竜紋額を贈ったことで、現職の米中両首脳がともに金代表の作品を所蔵することになった。

トランプ大統領に贈られた作品は、青色の絹地に刺繍された正竜（正面を向く竜）を、複数の行竜（進行する竜）と雲紋（雲形の装飾）が取り囲む構図となっている。一方、習主席の作品は、赤色の絹地に描かれた正竜の竜紋を、菊唐草と雲紋が周囲を取り囲む構図となっている。

竜をかたどった竜紋は、朝鮮王室文様の象徴で、王が着用した袞竜袍（コンリョンポ）などに用いられてきた。絹地に施された金箔の竜紋は、「錦上添花」とも表現される。習主席への贈り物は、「従来作品より、より華やかにしてほしい」という政府側の要請により、額縁の縁にも金箔で蓮華唐草文様をあしらったという。

金代表は6日の電話取材で、「当初は行竜紋様も候補に挙がったが、それは四爪竜（爪が四つの竜）だった。四爪竜は事大主義的な意味合いがあるため、爪を一つ足して五爪竜に変えたが、最終的には、もともと五爪竜である正竜紋様が採用された」と説明し、「徹夜での作業は厳しかったが、大韓民国の外交と社会に貢献する仕事だと思い、幸せな気持ちで取り組んだ」と語った。

金代表は、朝鮮・哲宗の時代に王室内需司で金箔の仕事を始めた高祖父に続き、5代にわたり金箔工芸の技を受け継いでいる。妻のパク・スヨン氏は金箔匠の履修者で、息子は伝承生として、6代目としての家業継承に向け準備を進めている。