ユニクロ「中年男性が絶対に買ってはいけないアイテム」着こなしが難しすぎる“ワースト5”
―［メンズファッションバイヤーMB］―
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第562回をよろしくお願いします。
◆中年男性が手を出してはいけないユニクロ
今回はユニクロの買ってはいけないワーストバイ！
40代以上の男性が気軽に手を出すとやけどする！ そんなアイテムを紹介します！
◆最高の出来のハリントンジャケットだが…実は難易度高し！
・ハリントンジャケット 6990円
これ最高にいいんです。
素材感もシルエットもヴィンテージのハリントンジャケットのように完成度が高い。
また、裏地のチェックや「あえて」やっているであろう袖とリブの縫い付けの甘さも、アメリカ古着を思わせる。洗い込んでクタクタにすればするほど、ヴィンテージと見間違うことができるユニクロ渾身の傑作だと思います。
◆ベージュカラーのハリントンジャケットには欠点が…
……しかしながら、これはユニクロのせいではなく、そもそもベージュカラーのハリントンジャケットはどうしても「作業着」に見えてしまってならない。もちろん、コーディネートのリテラシーがある人や服好きならばそれも攻略できるしむしろオススメできるけれど、「普通のおじさん」にこれは絶対におすすめできない。何も考えずに羽織ったら工場作業員にしかならないからです……。
ユニクロは比較的どのアイテムも「どれだけコーディネートを間違えてもまぁそれなりになる」ものですが、どうしても春先のこうした中間色のブルゾンは難しい。何度も言うがこれはユニクロのせいではなく、元々のアイテムの難しさにあります。
ユニクロはこだわりあるモノ作りでヴィンテージを再現したわけだけど、もし彼らがもっと「万人向け」を狙うのならあえてオリジナルデザインから離れてスマートな腕周りなどにすべきだったのではないか……。
ただし、色は黒を選べば随分コーディネートは楽になるので、もしコーディネートに自信がなく、かつこのアイテムが欲しい人はベージュより黒を狙ってみてください。
◆テキトーに羽織ってサマになるアイテム
・ユーティリティジャケット 5990円
コーディネートに自信がないオジサマが選ぶべきはハリントンジャケットよりもこちら。
ジャケットに近いやや長めの着丈とシャツ襟がついたシックなカバーオール。古着風のデザインですが、上品な色展開と土臭さを抑えたクリーンなイメージで万人がテキトーに羽織ってサマになるアイテムです。
◆オジサマはサマになりやすい
昨今では、この手のカバーオールはゴリゴリに加工するブランドが多い中、ユニクロは製品洗いのみでクリーンに仕上げています。
ただでさえ肌や髪に「経年変化」のあるオジサマは、このくらい綺麗めな印象のアウターの方がサマになりやすいでしょう。
経年変化が過ぎると清潔感を失います。若い方はヴィンテージテイストのほうがいいでしょうが、40過ぎたらなるべく綺麗にまとめましょう。
◆定番伝説のパーカも価値が落ちた！
・スウェットプルパーカ 3990円
ユニクロの名作パーカ。ヴィンテージ感のあるスウェットながら、軽量で乾きやすく実用性も追求したマスターピースです。
3990円と少々値段はするものの、邪魔にならない程度の重量感とヴィンテージテイストの本格的な裏毛は他ブランドではみられないバランス。まさに万人向けの究極パーカだと思っていました。
◆このアイテムが悪いわけではないが…
今回こちらを「買ってはいけない」に挙げたのは、何もこのアイテムが悪いわけではありません。
相変わらずこの名作は燦然と輝いているのですが……、ただ相対的に見て価値が落ちてきたと言えるのです。
