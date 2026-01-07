あなたもやってるかも！？ブルベさんがやらない方がいいメイクの落とし穴
―鼎燭ぅ泪奪肇螢奪
上品で大人っぽい印象の口元に見せてくれるマットリップ。
ツヤ感が得意なブルベ冬の方がマットリップを塗ると、重たく垢抜けない印象になりがちです。
ブルベ夏の方はマットな質感が得意とされていますが、マットリップをそのまま塗ると透明感が損なわれてしまいます。
ブルベさんがマットリップを選ぶ際はセミマット〜ベルベットの軽いテクスチャーのものを選ぶと◎
ブルベ夏の方にオススメのリップはこちらです。
rom&nd カラーマットリップ 02 ハッシュグレープ
ブルベ冬の方にオススメのリップはこちらです。
ArteSinsa シルキーブラーティント 005 Appear
塗る時も直接塗るのではなく、指でポンポン塗ると透明感を損なわずに仕上がるのでオススメです！
▲魯ぅ薀ぅ箸料び方
透明感のあるツヤ肌に見せてくれるハイライトですが、肌から浮いて見えてしまうのは色や質感のせいかもしれません。
王道のゴールドやベージュのハイライトは黄みのあるカラーなので、ブルベさんの肌には馴染みにくいです。
ブルベさんがハイライトを選ぶ際は、青みやピンクみのあるカラーやシルバー系のラメのものを選ぶのがオススメです。
ブルベ夏の方はベースをセミマットに仕上げ、パールや細かい粒子のラメのハイライトを使うと肌馴染みが良く自然に立体感が出ます！
ブルベ夏の方にオススメのハイライトはこちらです。
OFRA ミニハイライター PILLOW TALK
ブルベ冬の方はツヤ感を残したベースに仕上げ、クリアなツヤ感を演出してくれるリキッドやバームタイプのテクスチャーのハイライトがオススメです◎
ブルベ冬の方にオススメのハイライトはこちらです。
DIOR ディオールスキン フォーエヴァー グロウ マキシマイザー 012 PEARLY
ブラウンアイシャドウ
ブラウンのアイシャドウは誰でも似合うと思われがちですが、ブルベさんはブラウン選びに注意が必要です！
ブラウンは元々黄みのあるカラーなので黄み寄りの、ブラウンを選ぶと目元がくすんで見えてしまう原因に…。
ブルベさんがブラウンのアイシャドウを選ぶ際は赤みのあるブラウンやグレージュ系のカラーを選ぶと失敗にくいです！
ブルベさんにオススメのブラウンアイシャドウはこちらです。
KATE メロウブラウンアイズ BR-8 スキニーアッシュブラウン
いかがだったでしょうか？今回はブルベさんがやらない方がいいメイクのポイントを3つ紹介いたしました。
もしやってしまっていた方は明日のメイクからぜひ見直してみてください！