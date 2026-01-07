カインズ激似なのに約1／3の値段で買える！高機能な100均バスケット
商品情報
商品名：高さが変えられるバスケット
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：
【スタンド収納時】幅43.5cm×奥行30cm×高さ28.5cm
【スタンド使用時】幅43.5cm×奥行30cm×高さ54cm
耐荷重量（約）：5kg
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480587806
作業がとても楽になる！カインズそっくりな便利バスケットをダイソーで発見
こんなのあったらいいな…というような便利グッズがたくさん並んでいるダイソー。先日、まさにかゆい所に手が届く商品を発見しました！
今回ご紹介するのは、こちらの『高さが変えられるバスケット』という商品。洗濯物を入れるのに便利だなと思い購入してみました。
価格は550円（税込）と100均のバスケットにしては少々お高めですが、使ってみると納得の優秀なアイテムで感動しました！
このバスケットが一般的な商品と違うところは、底の裏に脚が付いているという点！
高さを変えることができるので、バスケットに洗濯物を収納・取り出す際にかがまなくて済むのでとても楽です。
脚は折りたたむことができるので、用途に合わせて使い分けることができますよ。
実は、カインズにそっくりな商品が販売されています。その商品を知っていたので、こちらを見つけたときは飛びつきました！
しかも、カインズの商品は価格が1,500円近くするので、こちらのほうが断然お得です！
頑丈だから安心して使える点もお気に入り！
スタンド使用時の高さは54cmです。洗濯物を干す際にその都度深くしゃがみこまなくても済むので、作業がとても楽になりました。
脚を展開する際はやや硬いですが、それだけ丈夫だと感じます。
バスケットのサイズは幅43.5cm×奥行30cmと、そこそこ収納力があります。
ワンピース、Tシャツ、バスタオルを各2枚ずつ入れましたが、十分な収納力があり使い心地も良好でした。
脚もしっかりしているため全くへこたれないのがお気に入り！
持ち手を使って持ち上げても、ゆがんだりせず頑丈で安心して使える印象です。
今回はダイソーの『高さが変えられるバスケット』をご紹介しました。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。