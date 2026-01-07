カインズ激似なのに約1／3の値段で買える！高機能な100均バスケット

ダイソーでついにカインズの商品にそっくりな商品を発見してしまいました！脚が付いていて、高さを変えられる便利なバスケット。その都度かがまなくて済むため、洗濯物を干すなどの作業がとても楽になる優れものです。カインズだと1,500円近くしますが、こちらは500円♡とってもお得なので見逃せませんよ！

商品情報

商品名：高さが変えられるバスケット

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：

【スタンド収納時】幅43.5cm×奥行30cm×高さ28.5cm

【スタンド使用時】幅43.5cm×奥行30cm×高さ54cm

耐荷重量（約）：5kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480587806

こんなのあったらいいな…というような便利グッズがたくさん並んでいるダイソー。先日、まさにかゆい所に手が届く商品を発見しました！

今回ご紹介するのは、こちらの『高さが変えられるバスケット』という商品。洗濯物を入れるのに便利だなと思い購入してみました。

価格は550円（税込）と100均のバスケットにしては少々お高めですが、使ってみると納得の優秀なアイテムで感動しました！

このバスケットが一般的な商品と違うところは、底の裏に脚が付いているという点！

高さを変えることができるので、バスケットに洗濯物を収納・取り出す際にかがまなくて済むのでとても楽です。

脚は折りたたむことができるので、用途に合わせて使い分けることができますよ。

実は、カインズにそっくりな商品が販売されています。その商品を知っていたので、こちらを見つけたときは飛びつきました！

しかも、カインズの商品は価格が1,500円近くするので、こちらのほうが断然お得です！

頑丈だから安心して使える点もお気に入り！

スタンド使用時の高さは54cmです。洗濯物を干す際にその都度深くしゃがみこまなくても済むので、作業がとても楽になりました。

脚を展開する際はやや硬いですが、それだけ丈夫だと感じます。

バスケットのサイズは幅43.5cm×奥行30cmと、そこそこ収納力があります。

ワンピース、Tシャツ、バスタオルを各2枚ずつ入れましたが、十分な収納力があり使い心地も良好でした。

脚もしっかりしているため全くへこたれないのがお気に入り！

持ち手を使って持ち上げても、ゆがんだりせず頑丈で安心して使える印象です。

今回はダイソーの『高さが変えられるバスケット』をご紹介しました。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。