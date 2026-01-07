シンプルだけど意外と機能的！使い勝手が良すぎる100均ポーチ

さまざまな100均で販売されているメッシュポーチ。黒一色なイメージが強いですが、ダイソーにピンク×ブルーの可愛いカラーのメッシュポーチが登場していました♡指を掛けやすいリングタイプのファスナー、さらに内側にはポケットが付いていて小物の整理もお手の物！見た目の良さだけでなく、意外と機能的で便利ですよ。

商品情報

商品名：ミニポケット付メッシュポーチ

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480719450

バッグでも見つけやすい存在感のあるカラー♡ダイソーの可愛いポーチ

ダイソーといえば、つい毎回チェックしてしまうのがポーチ売り場。おしゃれな商品だけでなく、機能性が高い商品も充実していますよね。

今回は、そんなダイソーで見つけた『ミニポケット付メッシュポーチ』をご紹介！小物の収納に便利なメッシュポーチです。

色合いが可愛いなと思って購入してみました！価格は220円（税込）です。

よくあるメッシュポーチといえば、黒一色なイメージがありますよね。

ですが、こちらの商品はピンク×ブルーでカラーが派手めです♡

見た目の可愛さだけでなく、バッグの中で存在感があり見つけ出しやすいところもポイントとなっています。

ファスナートップはリングになっているので、指を掛けやすいのもGOOD。

キーホルダーも取り付けやすいので、推し活ポーチにもピッタリですよ！

ポケット付きで細かいアイテムの整理整頓に便利！

内側には小さなポケットが付いているので、細々としたアイテムをしっかり分けて収納できます。

今回は旅行用のスキンケアアイテムを入れてみましたが、ポケットはサンプルサイズのパウチを入れるのにぴったり！

目当てのものをわざわざ探さなくても、パッと手に取れるのが便利です。

透け感があるポーチなので、中に入れたアイテムがどこにあるのかを把握しやすいです。

薄いピンクのメッシュなので、黒のメッシュよりも見やすい気がします。

また、縁にはパイピングが施されているので、壊れにくく長く愛用できそうなのも嬉しいポイントです！

スキンケアアイテムやコスメを入れるだけでなく、文具の収納にも最適です。

ペンが横にして入れられるサイズ感なので、必要なものが一式まとめて入ります。

マチがないもののゆとりがあるので、ホチキスもしっかり収納できました。

今回はダイソーの『ミニポケット付メッシュポーチ』をご紹介しました。

可愛いだけでなく使い勝手も抜群で、とてもおすすめです！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。