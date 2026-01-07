「街中での質感が爆美女すぎて異次元」後藤真希、“原宿さんぽ”姿が話題に！ 「まじで40にみえない」
元モーニング娘。でタレントの後藤真希さんは12月24日、自身のYouTubeを更新。圧巻の美貌を披露しました。
X上では「ゴマキ(40)の原宿散歩YouTube、街中での質感が爆美女すぎて異次元、ミニスカコーデも可愛すぎる…」と話題に。ほかにも「これで40歳は時空歪んでますよね…！？ミニスカが違和感ないどころか、現役アイドルより輝いて見えるの凄すぎます」「お世辞なしで20代の可愛い子よりも可愛い」「まじで40にみえない、本当に綺麗」「令和の40代若すぎるわ」「恐ろしい美しさ…」など、絶賛の声が寄せられました。
「現役アイドルより輝いて見える」後藤さんは『後藤真希が原宿さんぽしてきました』と題した動画を投稿。マネージャーと話しながら、街を散歩しています。リラックスした様子で、オフの雰囲気が漂っていますが、圧倒的な美貌が際立っています。
