元モーニング娘。でタレントの後藤真希さんは12月24日、自身のYouTubeを更新。「街中での質感が爆美女すぎて異次元」と話題になっています。（サムネイル画像出典：後藤真希さん公式YouTubeより）

元モーニング娘。でタレントの後藤真希さんは12月24日、自身のYouTubeを更新。圧巻の美貌を披露しました。

【動画】“街中での質感が爆美女すぎて異次元”な後藤真希

後藤さんは『後藤真希が原宿さんぽしてきました』と題した動画を投稿。マネージャーと話しながら、街を散歩しています。リラックスした様子で、オフの雰囲気が漂っていますが、圧倒的な美貌が際立っています。

X上では「ゴマキ(40)の原宿散歩YouTube、街中での質感が爆美女すぎて異次元、ミニスカコーデも可愛すぎる…」と話題に。ほかにも「これで40歳は時空歪んでますよね…！？ミニスカが違和感ないどころか、現役アイドルより輝いて見えるの凄すぎます」「お世辞なしで20代の可愛い子よりも可愛い」「まじで40にみえない、本当に綺麗」「令和の40代若すぎるわ」「恐ろしい美しさ…」など、絶賛の声が寄せられました。

写真集を発売

同日、後藤さんは自身のInstagramで「後藤真希 電子版限定 写真集 【「flos」thanks edition】発売」と告知していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)