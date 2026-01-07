¡È¿É¾¡¡ÉÃæÃ«½á¿Í¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡ÖÁ´¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï¤ÎÁê¼ê¤ò¾Î»¿
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBA¡õWBC¡õWBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê28¡áM.T¡¢32¾¡24KO¡Ë¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥ë¥Ç¥£¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬ÊÆ¥ê¥ó¥°»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÃæÃ«¤¬ºòÇ¯12·î27Æü¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡¢20¾¡18KO1ÇÔ¡ËÀï¤Ç¡ÖÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¶½¹Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤Ë3¡½0¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢¥¿¥Õ¤Ê¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÀÜ¶áÀï¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸2¿Í¤¬2ÅÀº¹¤È¤¤¤¦¿É¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¹ç·×600È¯°Ê¾å¤â¤ÎÍ¸úÂÇ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦ÂÇ·âÀï¤È¤Ê¤ê¡¢¥ë¥Ç¥£¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£»î¹çÁ°¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÍÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÀ¤³¦¶þ»Ø¤ÎÁê¼ê¤ÈÀï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¥Õ¥ê¥ª¡¦¥»¥µ¡¼¥ë¡¦¥Á¥ã¥Ù¥¹¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤Î¥á¥¥·¥³¤Î±ÑÍº¤ËÎã¤¨¤ÆÂÐÀïÁê¼ê¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤¬ËÜµ¤¤Ç¾¡¤Á¤ËÍè¤Æ¥Ï¡¼¥É¤ËÀï¤Ã¤¿¤«¤é¡¢½á¿Í¤Ï»ý¤Æ¤ë¤â¤ÎÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥ë¥Ç¥£¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÏÅö½é¡¢ÃæÃ«¤Î4ÅÀº¹¾¡Íø¤È¤ß¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±ÇÁü¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤é2ÅÀº¹¤À¤Ã¤¿¤È¼«¸ÊºÎÅÀ¡£¡Ö½á¿Í¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤¿¤é¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ë¼ºÎé¤À¡£ËÜÅö¤Ë´ÊÃ±¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾ï¤Ë³Ü¤ò°ú¤¤¤Æ¥¬¡¼¥É¤ò¸Ç¤á¤ÆÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¶»¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤â³Ü¤ò°ú¤«¤ì¤¿¡£²æ¡¹¤Ïµ÷Î¥¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤¬¹ª¤ß¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤«¤é²£¤ËÆ°¤¯·Á¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È»î¹çÃæ¤ÎÂÐ±þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤ÏÌµÇÔ¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢5·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ø¿Ê¤à¡£¥ë¥Ç¥£¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö½á¿Í¤Ï·è¤·¤ÆÄü¤á¤º¡¢Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£»î¹çÃæ¡¢½á¿Í¤Ëµ¿Ç°¤òÊú¤¯¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°¦Äï»Ò¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¤â¡Ö·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤Ä¤«À¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£