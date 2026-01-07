成功者にふさわしい上質デザイン採用！

トヨタ・レクサス車のカスタムパーツを手掛けるトムスは2026年1月5日、同月9日から開催される「東京オートサロン2026」の出展概要を発表しました。

今回のテーマは、同社のビジョンである「クルマに乗る喜びと人生を楽しむキッカケづくりを提供する」です。レクサスブランドから4台のカスタムカーを出展するほか、長年培ってきた技術を未来へ受け継ぐプロジェクト「トムス ヘリテージ」に関する展示も予定されています。

また、本展示を機に、従来の「TOM’S COMPLETE CAR」という名称を「TOM’S EDITION（トムス エディション）」へと変更し、ブランドの価値観を再定義します。

●LEXUS LM TOM’S EDITION GOLD LIMITED

最高級ミニバン「LM」をベースとしたこのモデルの最大の特徴は、外観に配された上質なシャンパンゴールドです。トムスのレーシングテクノロジーに基づくエアロパーツに、素材との調和を計算した配色を施し、成功者にふさわしい風格ある佇まいを実現しました。内装には身体を心地よく包み込む専用シートを採用し、移動時間を「思考と決断の時間」へと変える、極上の静粛性と快適性を備えています。

●LEXUS LX TOM’S EDITION

「LX」が持つ圧倒的な存在感に、トムスの美学を融合させた特別な一台。過度な装飾を控えつつ、ひと目で「別格」と確信させる計算された造形美を追求しました。

●LEXUS LC TOM’S EDITION

優雅な「LCコンバーチブル」のフォルムを活かしつつ、トムス独自の機能美を融合させました。外装はボディ全体の立体感で魅せる「スピンドルボディ」の思想を取り入れ、低重心かつワイドな造形で存在感を創出。内装はオーカーを基調にブラックのアクセントを配し、高級感と運転への集中力を高める空間に仕上げています。V型8気筒自然吸気エンジンによる官能的な走りと、しなやかな乗り味も魅力です。

●LEXUS GX TOM’S EDITION

自然との調和をテーマに、トレイルランニングシューズをモチーフとした機能的なデザインを採用。外装の「蛍光オレンジ」は森林などでの視認性を高め、安全性を向上させます。悪路からボディを守る堅牢なスポイラーには整流フィンを配置し、タフな外観と走りの安定性を両立。環境にも配慮した、次世代のラグジュアリーSUVに仕上がっています。

●トムス ヘリテージ：AE86レビン

AE86ならではの「軽快さ」や「人馬一体感」を守りつつ、最新のレース技術で各部を再構成したレストアモデルです。ボディ、エンジン、インテリアに至るまで当時の姿を忠実に再現しながら、走行性能のみを現代水準へアップデート。懐かしさと最新の走りが共存する、トムス流の提案です。