昨年双子を出産したフリーアナウンサーでラジオパーソナリティーの高橋茉奈（33）が7日までに自身のインスタグラムを更新。退院したことを報告した。

昨年12月19日に「12月15日、無事に双子の男女を出産致しました」と双子の出産を報告。「双子は念のためNICUに入っていますが、母子共に健康です」としていた。

この日、「改めましてこちらでもご報告を。無事に退院致しました！！母子共に健康です。たくさんの方に支えられてここまで来られました 皆様いつもお力添え頂きありがとうございます」と記した。

「そしてこの病院の門を何度くぐったことか…計5回入院しましたからねーーー」としみじみ。「妊娠悪阻、切迫流産疑い、切迫早産疑い、切迫早産疑いその2、結びに帝王切開！双子妊娠は心配ごとが絶えないので、先生方がいつも丁寧に診診察してくれて 万が一が無いように判断してくださいました 全ての入院が非常に意味があるものだった…！そして生命保険よありがとう！行政補助もありがとう笑」とつづった。

「ちなみに今回お世話になった愛育病院は言わずと知れた名医が集まる病院。実は特に双子出産に特化してたんです」と高橋。「『病院なんて近いところがいちばん！』なんて最初は思ってたのですが、調べれば調べるほど病院によって様々。SNSなども全て駆使して調べることをオススメします。記録までに」とした。