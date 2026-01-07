新千歳空港「配車アプリのりば」で、Uber利用が可能に
Uber Japanは1月15日より、新千歳空港に実証実験として新設される「配車アプリのりば」において、スマートフォンアプリでタクシーを配車できる「Uber」を利用した乗車に対応する。
新千歳空港の「配車アプリのりば」が、Uberを利用した乗車に対応
同取り組みは、国内外の旅行者が空港到着後にスムーズに移動できる環境を整え、二次交通の利便性を高めることを目的に実施する。関西国際空港や羽田空港での先行事例に続き、新千歳空港内の計3か所に「配車アプリのりば」を設置。利用者はUberアプリを通じて、専用乗り場からUber TaxiやUber プレミアムを円滑に利用できる。
1月からのウィンタースポーツシーズンやさっぽろ雪まつりに合わせ、初回利用者限定の特典も用意する。プロモーションコード「CTSAIR25」の入力で、新千歳空港発着の乗車が最大2,500円オフとなる。期間は2026年3月31日まで。
期間限定特典
新千歳空港の「配車アプリのりば」が、Uberを利用した乗車に対応
同取り組みは、国内外の旅行者が空港到着後にスムーズに移動できる環境を整え、二次交通の利便性を高めることを目的に実施する。関西国際空港や羽田空港での先行事例に続き、新千歳空港内の計3か所に「配車アプリのりば」を設置。利用者はUberアプリを通じて、専用乗り場からUber TaxiやUber プレミアムを円滑に利用できる。
1月からのウィンタースポーツシーズンやさっぽろ雪まつりに合わせ、初回利用者限定の特典も用意する。プロモーションコード「CTSAIR25」の入力で、新千歳空港発着の乗車が最大2,500円オフとなる。期間は2026年3月31日まで。
期間限定特典