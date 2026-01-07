社会起業家の安部敏樹氏（38）が7日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。巨人からポスティングシステムでブルージェイズ移籍した岡本和真内野手（29）について言及した。

岡本は、ブルージェイズと3日（日本時間4日）に4年総額6000万ドル（約94億2000万円）で契約合意。背番号は「7」に決まり、6日（同7日）には本拠ロジャース・センターで入団会見を行った。

岡本の移籍に関連し、NPBからメジャーへの移籍が続いていることについて、元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、「結局、野球の中心が米国にあるってことを、われわれ日本人も無意識のうちに認めちゃってる」などと指摘。

これに安部氏は「メジャーリーグと日本のプロ野球って数十年前を見れば、そこまで大きな差はなかったわけですけど、この数十年でめちゃくちゃ経営力の差で開いてしまったというのがあって、だから払える年俸も違うっていう意味で言うと、やっぱりちょっと日本のプロ野球は経営の部分をリーグ全体で改善できるといいですけどね」と自身の見解を述べた。