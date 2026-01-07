岡本和真 世界一似合っているユニフォームで入団会見
メジャーリーグブルージェイズと4年契約を結んだ岡本和真選手が本拠地で入団会見を行いました。
Q．青いユニフォームを着た感想は？
初めて青を身にまとっていますし自分では姿は見えていないんですけど世界一似合っているんじゃないかと思います。
Q．ブルージェイズを選んだ理由は？
街が良いところで、何より強く、世界一になれるチームだと思いますしだから選びましたしそれと僕の娘に30球団のロゴを見せた時に一番最初に「これが可愛い」と言って選んだのがブルージェイズでした。
ずっとこのでプレーしたいと思っていましたし日本一にはなれなかったんですけど、次は世界一になりたくて来ました。
Q．プレイヤーとして自分の良いところは？
僕は体が丈夫なところとバッティングが得意なところと3つのポジション、どこのポジションでも守れる準備はしてきていますしいろんなところを守るというのが僕自身好きなのですごく楽しみです。
Q．ファンには何と呼んでほしいですか？
日本ではビッグベイビーだったり若大将だったり、たくさん呼んでいただいていましたけどカズって呼んでいただければいいかなと思います。
Q．WBC日本代表について
僕はユニフォームを着て戦いたい気持ちはすごくありますし、すごく光栄なことなので準備はしています。
（『ABEMA NEWS』より）