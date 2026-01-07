気象庁によりますと、寒気をともなった気圧の谷があす（8日）にかけて、本州の南岸付近を通り日本の東へ進み、低気圧や前線に向かう暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定になるところがあるということです。

北～西日本ではあす（8日）にかけて、落雷・突風・降ひょうに注意し、局地的に竜巻などの激しい突風に注意が必要です。

また、あす（8日）夜にはー39℃以下の寒気をともなう気圧の谷が北日本を通過し、一時的に冬型の気圧配置が強まります。

北日本と北陸地方では暴風雪、高波に注意・警戒し、大雪による交通障害、着雪、なだれに注意してください。

北～西日本では8日と9日は、強風・風雪・高波に注意してください。

雪と雨のシミレーションをみると、11日（日）～12日（月）にかけて日本海側を中心に大雪、西日本の平野部でも雪の予報となっていて、今後の気象情報に注意してください。

今後の気象情報に注意してください。

