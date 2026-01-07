水戸市のネイリストの女性（３１）が大みそかの夜に殺害されてから１週間。

徐々に事件当時の状況が明らかになってきた。夫（２７）が帰宅するまでの約２時間の間に殺害されたとみられるほか、室内に物色された形跡はなく、顔見知りの犯行の可能性もある。県警は女性のスマートフォンを解析するなど交友関係を調べている。

妊娠中だった女性

「妻が自宅の玄関で血を流して倒れている」。１２月３１日午後７時１５分頃、水戸市加倉井町のアパート一室で夫から１１９番があった。女性は玄関で部屋着姿のまま首の刺し傷から大量の血を流して倒れており、頭には殴られた痕が十数か所あった。

県警は２日、殺人事件と断定し、水戸署に捜査本部を設置。司法解剖の結果、死因は頭部に打撃を受けたことと首を刺されたことによる外傷性ショックで、複数の凶器が使われた可能性があると明らかにした。

女性の頭の骨は折れていた。何者かが強い殺意を持って刃物や鈍器で襲ったとみられるが、凶器は見つかっていない。両腕には多数の防御創があり、妊娠中だった女性がおなかを守ろうとした可能性もあるという。

金品は手つかず

女性は事件当日、正午過ぎから夫と買い物に出かけ、２人で帰宅した。その後、別々に外出。午後４時５０分頃、女性から仕事中の夫に「今から帰るね」と電話していたという。県警はこの電話から夫が帰宅するまで約２時間の間に襲われたとみている。

発見時に窓は施錠されていたが、玄関ドアの暗証番号式の鍵は開いていた。室内を物色した明らかな跡はなく、財布やバッグといった金品は手つかずのまま自宅に残されていた。何者かが玄関から入ってすぐに襲った可能性があるという。

パトロールを強化

事件を受け、女性を知る人には衝撃が広がった。女性が営むネイルサロンに通っていた水戸市の２０歳代女性は「自分にあったネイルをたくさん提案してくれ、施術も丁寧だった。話をよく聞いてくれる仕事熱心な人だった」と沈んだ表情を見せた。

女性を知っているという７０歳女性は「あいさつすると感じよく返してくれた。恨みを買うような人ではない」と話した。

現場近くの小学校では８日に授業が再開するため、水戸署は市教育委員会と連携して通学路などのパトロールを強化する方針だ。

捜査本部はフリーダイヤル（０１２０・００８・３７６）を開設して情報提供を求めている。