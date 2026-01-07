ブラマヨ小杉、約5ヶ月におよぶスーパーファイナルダイエットで驚きの効果
お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一が、7日放送のフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか！？TV』（後9：00）に出演。約5ヶ月におよぶダイエットの結果を明かした。
【写真】遠くから見ても髪が薄い…発毛マシン実験したブラマヨの小杉竜一
今回は「正月太りを解消する方法」をテーマに2時間スペシャル。前半ブロックは玉木宏、岡崎紗絵、岡部大（ハナコ）、キンタロー。、中岡創一（ロッチ）、後半ブロックは手越祐也、かなで（３時のヒロイン）、紅しょうが（熊元プロレス、稲田美紀）をゲストに迎えて、日本人のおよそ９割以上が経験したことがあると言われる正月太りをラクに解消する方法を、『ホンマでっか！？TV』がほこる評論家軍団が解説する。
小杉が、これまで番組で紹介してきた簡単ダイエット法の中から、「これなら続けられる！」と思えたものを毎日行う“スーパーファイルナルダイエット”を敢行。これまで無理なダイエットをしてはリバウンドを繰り返すなど、22年間肥満と戦い続けてきた男が、ついに人生最後のダイエット（!?）を行う。
選んだのは「１日１分×朝昼晩の３回ゆるジャンプをするだけでやせる」というもの。無理な食事制限をせず、簡単なゆるジャンプをするだけで着実にやせるそうで、この方法を約５カ月にわたって続けて、その効果を検証！開始時は体重120kgを超えていた小杉だが、毎月測定するたびに、驚きの結果が出る。
