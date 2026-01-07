ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（26）とタイガース傘下3Aの高祐錫（コ・ウソク）投手（27）が3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて、韓国代表の1次キャンプに参加すると7日までに韓国メディアが報じた。

韓国メディア「朝鮮日報」によると、KBO（韓国野球委員会）が明らかにしたもので、韓国代表は9日からサイパンで1次キャンプを行う予定で、MLB78勝左腕・柳賢振（ハンファ）らが参加。“海外組”ではキム・ヘソン、コ・ウソクの2選手も加わる。キム・ヘソンについてはドジャースのキャンプが始まるまでの期間、参加予定という。

別のメディア「OSEN」も「すごい 野球代表チームに強い味方！海外組コ・ウソク キム・ヘソン、サイパン電撃合流…WBCへの期待が高まる」と見出しを付け、2選手の参加を報じた。

一方、ブレーブスの金河成（キム・ハソン）はこれまで同様、現地で体作りに専念。ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）はチームのキャンプを優先し、パドレスと契約した宋成文（ソン・ソンムン）もパ軍キャンプに向けて準備に専念する見通しだ。

韓国代表はサイパンでの1次キャンプ後、国内の所属チームに戻ってキャンプに合流。その後、2月15〜28日まで沖縄で2次キャンプを行い、大阪に移動し本大会に向けて最終調整を行う。2月3日までに最終エントリー30人が確定する見込みとなっている。