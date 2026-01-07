Photo: 田中宏和

なんてすっきりスマートな設計なのでしょう。もう、充電器は全部こういうのにして欲しい。

CIO（シーアイオー）の「NovaPort DUO II 45W」は、約65cmの巻き取り式USB-Cケーブルを内蔵している急速充電器。

CIO NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL (ブラック) 65cm USB-C ケーブル内蔵 巻取り式 PD 急速充電器 2台同時充電 [NovaIntelligence NovaEngine搭載] ACアダプター Type-C iPhone 17 Air 16 15 Android Galaxy Macbook iPad向け ノートPC 4,780円 Amazonで購入する PR PR 4,780円 楽天で購入する PR PR

ケーブルを使わないときは本体内にまるっと収納できるので、卓上や床面にケーブルがとぐろを巻いている、なんてことがもう起こりえません！

シャッターで完全格納できる、巻き取り式ケーブル

動作の様子は、こんな感じ。

使うときには、本体上部のボタンをカチッと押すと、USB-C端子がポンッと飛び出します。あとはスルスルっとケーブルを引き出すだけ。

片付けるときは、こう。

全て巻き取った最後はシャッターまで閉められます。水気やホコリを防ぎ、かつケーブルの存在を完全に隠せるギミックに、マジで好感しかありません。

「NovaPort DUO II 45W」であれば、外出先にケーブルを忘れて絶望することや、ケーブルが乱雑に散らかることにサヨナラできるってわけですね。

手のひらサイズなのに、パワフルな45W出力

でも、ケーブル内蔵式って大きくて重いんじゃない？と思った方、ご安心くださいませ。

「NovaPort DUO II 45W」の大きさは約52×56×31mm、重さはたったの約125g。バッグのサイドポケットにもスッと入るコンパクトさが自慢です。

それでいて最大45Wの出力を実現していて、スマートフォンはもちろん、デジタルカメラやUSB-C充電タイプのノートPCまで、これ1台でまかなえちゃいます。

内蔵ケーブル以外にUSB-Cポートも搭載しているので、最大2台のデバイスを同時に充電できるのも助かるポイント。

普段使いのバッグにはもちろん、旅行や出張の持ち物セットにも備えておきたい。どこへでも気軽に連れ出したくなるプロダクトです。

賢く、安全に。最新テクノロジーで充電をサポート

もちろん、「NovaPort DUO II 45W」には、充電をよりスマートにする技術がギュッと詰まっています。

「Nova Intelligence」は接続したデバイス種別を自動で認識。最適な出力で充電してくれるので、手持ちのガジェットを何でも気にせず充電してOK。

またGaNチップを採用した「NovaEngine」によって、エネルギーロスを抑えて効率よく充電。本体の発熱も抑えられています。

さらに「NovaSafety2.0」が製品温度を常に監視。高負荷時や高温時には自動で電力を調整。大切なスマホやタブレット、ノートPCをしっかり守ってくれます。

見た目も機能も文句なし

「NovaPort DUO II 45W」のボディ表面には、傷つきづらいよう一眼レフカメラのようなシボ加工が施されていて、長くキレイな状態をキープするのに一役かってくれます。

頼れる相棒として、手放せないアイテムになること間違いなしでしょう。

コンパクトですっきりした見た目と、急速充電機器かどうかを気にせずサクッと繋げるスマートさを併せ持つハイパワー充電器「NovaPort DUO II 45W」。

もうこれだけ持ってれば全部マルっと問題ない。ホントにオススメの逸品です！

Photo: 田中宏和

