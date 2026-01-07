ºäËÜ¡¢ÎëÌÚ¡¢¹âÌî¡£¶áÇ¯Â³¤¯¥í¥Ã¥Æ¤Îº¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï¶áÇ¯¡¢º¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Îº¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢13Ç¯¤«¤é7Ç¯Ï¢Â³40»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¾¾±Ê¹·Âç¤¬Ä¹Ç¯¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¡¢¤½¤Î´Ö19Ç¯¤Ë¥Á¥§¥ó¡¦¥°¥¡¥ó¥æ¥¦¤¬44»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢20Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡Èº¸¡É¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬°ì·³¤Ë¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄêÃå¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬23Ç¯¤À¡£
¡¡23Ç¯¤ÏºäËÜ¸÷»ÎÏº¤¬¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊý¤Ë¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤È¤«¤Ï¼£ÎÅ¡¢ÂÎ¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬º£²ó50»î¹ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢51»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢1¾¡16¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.21¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·ÈôÌö¤Î1Ç¯¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Íâ24Ç¯¤Ï¡Öº£Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¾¾°æÍµ¼ù¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¡¢Ìîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡¢±ÉÍÜÌÌ¡¢Ìîµå¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÈþÇÏ³Ø¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Âç¥ê¡¼¥°¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¾¾°æÍµ¼ù¤È¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÎëÌÚ¾¼ÂÁ¤¬¡¢51»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢2¾¡27¥Û¡¼¥ë¥É5¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨0.73¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æºòµ¨¤Ï¡ÖÀèÈ¯¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÃæ·Ñ¤®¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥é¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤¿ÊØÍø²°¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢½øÎó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾¡¤Á»î¹ç¤Î8²ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¹âÌîæûÂÁ¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹âÌî¤Ïºòµ¨37»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢5¾¡15¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.84¤È°ÂÄê´¶È´·²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¿·¤¿¤Ë¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥µ¥à¡¦¥í¥ó¥°¡¢¥Û¥»¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÜºêñ¥¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£3Åê¼ê¤È¤âº¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¸õÊä¤À¡£¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¤Ï198¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤Ç³ÑÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò»ý¤ÁÌ£¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹»þÂå¤Î18Ç¯¤Ë¤Ï37»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢ºòµ¨¤â4¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¹ç·×29»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥à¡¦¥í¥ó¥°¤Ï150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥·¥ó¥«¡¼¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤ò»ý¤Á¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»þÂå¤Î23Ç¯¤È24Ç¯¤Ë40»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ºòµ¨¤â39»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£
¡¡µÜºêñ¥¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ºòµ¨¡¢8·î5Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ËÅÐÈÄ¤·1²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨¤Ï0.00¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤â31»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢2¾¡3ÇÔ3¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2.57¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¶¥Áè¤ò¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËµÜºê¤Ï¡ÖÎÏ¶¯¤¤¤Þ¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÉð´ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡ºäËÜ¡¢ÎëÌÚ¡¢¹âÌî¤Î³èÌö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¤Îº¸Åê¼ê¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¶¥Áè¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ