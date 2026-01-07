女性とのツーショット投稿で物議の『Hey! Say! JUMP』睫斃彩蕁＾嫐深投稿に心配の声

“お姉さん的存在”とのツーショットにファン困惑

’25年12月７日、『Hey! Say! JUMP』の郄木雄也（35）が自身のインスタグラムに、モデルでタレント・宮城舞（37）との親密そうなツーショット写真をアップ。ファンの間に動揺が走ると、郄木自らがライブ配信で宮城との関係性を釈明する展開となった。

郄木は、飲食店らしき場所で宮城と横並びになり、密着しているツーショットをアップ。「俺のお姉さん！」「いつもうるさく怒るお姉さん、、、本当のお姉ちゃんに似すぎたお姉さん」として、宮城と親しい関係であることを明かした。

その宮城は、’18年２月に一般男性と結婚して２人の子どもに恵まれるも、’25年１月１日に離婚を発表。シングルマザーとなった。

「いくら“お姉さん的存在”の人であっても、いきなり投下された女性とのツーショットに、多くのファンが困惑していました。結果的に、郄木は宮城の写真を載せたポストを削除。

Hey! Say! JUMPのファンだけでなく、STARTO ENTERTAINMENT全体を応援する事務所のファンたちも、今回の事態を受けて『アイドルとして意識が低い』『女の子とのツーショットはモヤモヤする』『こういうのを見て、ファンが喜ぶと思うのかな？』など、郄木の行動にドン引きしていました」（芸能ライター）

郄木は、’25年７月９日に個人のインスタアカウントを開設。最近では深夜にインスタライブを行うなど、「彼なりのスタンスでファンとコミュニケーションを図ってきた」（前出・同）という。

問題の投稿を消した後、インスタライブを行った郄木は「昨日のは、別に誤爆とかじゃなくて、なんか……。フルで自分を知ってほしいなと思って載せたんだけど。別になんか（宮城とは）変な関係でもないし、本当に昔から仲良くて。自分のファンだったら、受け入れてくれるかなと思って甘えました。ごめんなさい」と、説明。「消すつもりもなかったんだけど、向こうに迷惑をかけちゃったなと思って」とも打ち明けた。

彼としては、インスタを通して素の一面を見せていきたかったようで、「俺が勘違いしてたけど、ちょっと友達感覚に、皆さんのことをしてた。申し訳ない」と、反省している様子。「これが俺だから、たぶんそんなに変わらないし。相手の人とかになんか言ったりするのはやめてね。俺が悪い」と、宮城を庇っていたのだった。

「大丈夫？」と心配の声が

自らの言葉で弁解した郄木に対して、SNS上のファンからは、

〈視聴者からどんなコメントが来るのかもわからないのに、インスタライブで真っすぐ謝る雄也くんが、誠実で大人だなと思った。雄也くんを応援していて良かったなあと、あらためて思った〉

〈郄木さんは誠実なところが本当に魅力的！ 素直で可愛い。変わらず、等身大の郄木さんの姿を投稿してほしい〉

〈何も気にせずにSNSを投稿してほしいし、素を見せてほしいな〜〉

と、擁護の声が寄せられていた。

「むしろ、Hey! Say! JUMPや郄木のファンではなく、ほかのグループを推しているファンの中には、今回のライブ配信の切り抜き動画などを見て、郄木に好感を抱いた人もいるとか。なお、12月13日からは同グループのコンサートツアーがスタートしました。

開始直後の15日には、インスタのストーリーズ（24時間限定で公開される投稿）で郄木が『本当の俺と アイドルでいる俺どっちがいいですか？』と質問を投げかけるも、１日が経過しない段階で当該投稿を削除していたそうなんです。ファンは『夜中のストーリーズが心配すぎるし、それを消してるのもさらに心配。どんな雄也も大好きだよ』『雄也、大丈夫かな？』と、不安視していました」（前出・同）

とはいえ、当の郄木は前述のインスタライブで「また、ああいう写真を載せます」と話しており、自身のスタンスは変えない様子をうかがわせていた。実際、物議を醸した宮城と再びインスタ上で絡んでいるのだ。

12月23日、宮城が洋服を着替えている動画をアップしたところ、郄木は「色気がないなー。。。」と、書き込み。これに宮城が「うるせーよ」と返信し、仲の良さが伝わるやり取りを公開していた。

「両者のコメントを見て『アイドル向いてないよ』『わざわざコメントする意味ある？』といった否定的な反応も見受けられますが、『２人のやり取りが面白い』『本当の姉弟みたい』と、肯定的に捉えている声もありました。熱心なファンはプライベートに近い、ありのままの郄木の状態で発信してほしいと思っているのでしょう」（同）

グループのコンサートツアーは、’26年１月12日まで続く。公演中はアイドルとして、ファンに夢を与える存在でいてほしいものだ。