チョコ、待ってました！！【セブン-イレブン】沼落ち注意♡「新作スイーツ・アイス」

寒い季節に暖かい部屋で食べる「スイーツ・アイス」は格別。頑張った日のお風呂上がり、1日のごほうびに食べるという方も多いのではないでしょうか。今回は【セブン-イレブン】で買える「チョコ系スイーツ・アイス」をピックアップ。マニアおすすめの商品を集めたので、お買い物の参考にしてみてください。

冷やして食べるからおいしい「チョコパイ」

スイーツ好きの@nyancoromochi_sweets_blogさんのイチオシは、こちらの「ベイクドショコラパイ」です。冷蔵のスイーツコーナーに置かれている商品で、チョココーティングされたパイの中には、生チョコのような食感のチョコクリームが入っています。トッピングのアーモンドが食感のアクセントになっていて、最後までパクパク食べ進められそう。チョコクリームは甘めとのことなので、コーヒーや紅茶などと合わせるのもおすすめです。

ワンハンドで食べられる「チョコクッキーケーキ」

「かじるクッキークリーム 焼きチョコクッキー」というネーミングが気になるこちらのケーキ。構成は、ココアスポンジ・チョコチーズムースで1番上にサクッと食感のココアクッキーをトッピングしています。ムースがクリームのようななめらか食感なので「かじるクッキークリーム」という名前がついているようです。フィルムをはずしてワンハンドで食べられるのがうれしいポイント。おやつにもぴったりです。

リッチな味わい「生チョコで包んだアイス」

@oyatsu_panponさんが「今年も美味しすぎるー！」と大興奮のこちらは、ふわっと食感のバニラアイスを生チョコで包んだ「生チョコ包み」。雪見だいふくのようなパッケージに入っているので、シェアして食べるのも良さそうです。生チョコ部分は、ねっとりとした濃厚な食感でご褒美アイスに最適。ココアパウダーのほろ苦さがあるので、甘くなりすぎずに美味しく食べられそうです。価格は\343（税込）です。

美味しい組み合わせ「生チョコ × ブラウニー」

@oyatsu_panponさんが「サンドの食感がクセになる」とおすすめするのが「生チョコブラウニーサンド」です。しっとりみちっと食感のブラウニーで厚めのチョコアイスをサンド。アイスの中には生チョコソースが入っています。全体的に濃厚な味わいとのことなので、1日のごほうびにゆっくり食べるのがいいかもしれません。価格は\278（税込）です。

