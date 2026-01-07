明日の『ばけばけ』“ヘブン”トミー・バストウ、“トキ”高石あかりの隠し事に再びイライラ
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」（第69回）が1月8日に放送される。
【写真】笑顔のタエ（北川景子）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第69回あらすじ
トキとヘブンの結婚が松野家に認められる。しかし、トキが三之丞（板垣李光人）と会っているところをヘブンが目撃。三之丞のことをひた隠しにするトキに再びヘブンは不満を募らせる。晴れて結婚が認められたのに、ギスギスとしたムードが漂うトキとヘブンを錦織（吉沢亮）は心配する。その頃、雨清水家ではタエ（北川景子）が三之丞にトキの結婚を報告。トキの結婚を知り、三之丞は驚く。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
