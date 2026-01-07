ウォルト・ディズニー・ジャパンは、映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』を2026年12月18日（金）より全国公開します。

「アベンジャーズ」シリーズへのX-MEN合流がついに実現する特別映像が解禁されました。

マーベル映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』

公開日：2026年12月18日（金）日米同時公開

監督：ジョー・ルッソ＆アンソニー・ルッソ

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

世界中に衝撃と感動を巻き起こし、全世界歴代興行収入第2位という破格のメガヒットを記録した『アベンジャーズ／エンドゲーム』の興奮から7年。

「アベンジャーズ」の名を冠し、新たな始まりを迎える劇場映画最新作が日米同時公開となります。

アイアンマンとしてマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）を牽引してきたロバート・ダウニー・Jr.が、怪しく輝くシルバーのマスクをまとう科学者ドクター・ドゥーム役でヴィランとしてMCUへ復帰。

「エンドゲーム」で“映画史に残る完璧な別れ”を果たした彼が、かつてのヒーローとは異なる姿で戻ってくる点に注目が集まります。

本作の幕開けとして、これまでにキャプテン・アメリカ（スティーブ・ロジャース）の復帰や、雷神ソーが映し出される特別映像が公開され、世界中のファンを沸かせました。

特別映像第3弾「X-MEN合流」

本作で初めて「アベンジャーズ」シリーズへの合流を果たすこととなったX-MENの特別映像が解禁されました。

2024年7月に公開された『デッドプール＆ウルヴァリン』で合流が示唆されていましたが、本作でついに共演が実現します。

解禁された映像は、現在公開中の『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』にて劇場限定で上映されていたものです。

冒頭では、超能力を持つミュータントの子どもたちを教育・保護する学校「恵まれし子らの学園」が登場。

薄暗い部屋に窓から差し込む明るい光が印象的なシーンが映し出されます。

映像内では「死は誰にでも訪れる。それだけは確かだ。“死ぬ覚悟があるか”は問題ではない。問うべきは最期の瞬間に”何者であるか”だ」という重厚なセリフが流れ、謎のベールに包まれた物語への想像を掻き立てます。

続いて、プロフェッサーXことチャールズ・エグゼビアを想起させる車椅子の車輪や、マグニートーことエリック・レーンシャーの能力と思しきチェスの駒が浮くシーンが登場。

「X-MEN」シリーズにおいて古くからの親友でありながら、ミュータントと人類の共存を巡り長年対立関係にあった2人が手を取り合う様子も確認できます。

映像の最後には、X-MENのリーダー的立場を担っていたサイクロップスが黄色と青のスーツを身にまとい登場。

周囲が爆発しているただならぬ状況の中、両目から破壊光線を発射する迫力満点のシーンが映し出され、彼らの活躍に期待が高まります。

制作陣のコメント

本作の監督を務めるのは、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』および『エンドゲーム』を手掛けたルッソ兄弟ことジョー・ルッソ＆アンソニー・ルッソです。

「エンドゲーム」以来のMCU復帰作について、ジョー・ルッソは以下のように語っています。

この作品が魅力的なのは、“新しいはじまり”だからなんだ。僕たちは終わりの物語を（「エンドゲーム」で）語った。そして今度ははじまりの物語を語るよ。僕たちを再び呼び戻すことができたのは、“正しい物語”だけだったんだ。

また、MCUの歴史のすべてを知るマーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギも、本作について以下のようにコメントしています。

「ドゥームズデイ」は25年間この世界に関わってきた私にとっても、どこか非現実的な体験です。

ストーリーはもちろん、出演キャラクターさえも多くが謎に包まれたままの前代未聞の超大作。

かつての宿敵同士が手を取り合い、どのような物語が展開されるのか、2026年の公開に向けてカウントダウンが始まっています。

