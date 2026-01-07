JAEJOONG＆XIA、日本初ファンミーティング開催「2026年もよろしくお願いします」 “褒め合い合戦”も
韓国の歌手・JAEJOONG（ジェジュン）とXIA（ジュンス）が2日、神奈川・Kアリーナ横浜で日本初のファンミーティング『JX 2026 JAPAN FANMEETING “Hug & Love”』を開催した。東方神起としてともに活動していた2人ならではのステージとなった。
【ライブ写真】仲むつまじげに…ステージでじゃれ合うジェジュン＆ジュンス
ファンミーティングのタイトル『Hug & Love』には、2人が「ただいま」と言いたくなるような、日本という愛にあふれた居場所で、ファンの皆さんからの愛を感じると同時に、JAEJOONGとXIAからも愛を届け合う、互いの愛と絆を実感できる時間を創りたいという願いや想いが込められている。
ステージに登場したJAEJOONGとXIAは、日本のファンとの久しぶりの再会を喜ぶように、「あけましておめでとうございます」「2026年のスタートからみなさんと一緒に過ごすことができてうれしいです」とあいさつし、会場を一気に盛り上げた。
本イベントのMCには古家正亨氏が登場。最初のトークコーナー「JX BEHIND Q&A」では、事前に募集した質問をもとに、プライベート、日本での思い出、互いの存在、将来への想いなどを深掘りした。長年ともに歩んできた2人だからこそ語れるエピソードや、飾らない本音トークに、ファンは真剣に耳を傾けていた。
昼公演では「3つ願いが叶うとしたら？」という質問に対し、2人はまず1つ目の願いとして「ファンの皆さんの健康」とそれぞれ回答。2つ目の願いについては、JAEJOONGが「XIAの性格が変わらないこと。僕はXIAの天然な性格が大好きなので」と答えると、XIAも「JAEJOONGのビジュアルが変わらないこと」と応じるなど、互いの良さを褒め合うほほ笑ましい場面も見られた。
続く「お互いのプロフィール作り」では、互いのプロフィールを作成。第一印象から現在の印象、JXでの役割、相手の魅力ポイントまで、笑いを交えながら明かされる内容に、会場からはたびたび歓声が上がった。「究極の選択（バランストーク）」では、性格の違いや価値観が浮き彫りとなり、似ているようで異なる2人の選択に、ファンも一緒に考えながら楽しむ参加型の時間となった。
ソロステージでは、JAEJOONGが「ROCK STAR」「Rhapsody」、XIAが「OeO」「Fever」を披露。JAEJOONG、XIAそれぞれの個性と表現力が際立つパフォーマンスに、観客は魅了された。
後半には、体を使ったゲームコーナー「J VS X, 1:1 MATCH」や「ミッション！99秒リレー」を実施。勝負欲をむき出しにする場面や、息を合わせてミッションに挑む姿など、ステージ上では普段見られない素の表情が次々と飛び出した。特に客席を巻き込んだフォトカード探しでは、会場全体が一体となり、まさに“ファンミーティング”ならではの熱量を感じさせるひと幕となった。
終盤には、JAEJOONGとXIAが改めてファンへの感謝を伝え、XIAは「毎回感じていますが、日本に来ると皆さんの愛情をたくさん感じることができてうれしいです。その愛情に負けないように頑張っていきたい。きょうは本当にありがとうございました」とコメント。JAEJOONGは「お正月休みにもかかわらず会場に来てくださって本当にありがとうございました。すぐまたみなさんと会える機会はあると思うので、2026年もよろしくお願いします」と語った。日本初のファンミーティング『Hug & Love』は、そのタイトル通り、JXとファンが互いの愛と絆を確かめ合う、温かく特別な1日となった。
イベントの昼公演・夜公演の模様は、2月14日より「ABEMA PPV」にて独占配信される。視聴チケットの購入特典として、一般チケットでは昼公演の「デジタルフォトブック」、通しチケットでは昼夜公演の「デジタルフォトブック」をそれぞれプレゼントするほか、イベントの「裏側ビハインド映像（両公演共通）」も用意されている。
