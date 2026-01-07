スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は7日、昨季限りで現役を引退した元ドジャースのクレイトン・カーショー氏が、米NBC/Peacockが今後展開するMLB中継パッケージにおけるスタジオ・アナリストの最有力候補になっていると報じた。

NBCは米国4大ネットワークの一つで、PeacockはNBCユニバーサルが運営する公式ストリーミングサービス。NBCの2026年最初のMLB中継は3月26日のドジャース対ダイヤモンドバックス戦（優勝バナー掲揚試合）になる。契約が成立すれば、カーショー氏は3月26日の試合から出演する可能性が高い。

今季からNBCは「サンデー・ナイト・ベースボール」とMLBポストシーズン第1ラウンドの新たな放送権者となる。NBC/Peacockはこれに加え、「サンデー・モーニング・ベースボール」も放送予定で、朝の試合はPeacock限定、夜の試合はNBAシーズン終了後からNFLシーズン開幕までNBC（地上波）で放送される。カーショー氏がスタジオ出演だけでなく、1、2試合でも球場で実況解説のブースに入ることになれば大きな注目を集めそうだ。