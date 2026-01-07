ÃæÂ¼ÎÑÌé¼ç±é¡ØDREAM STAGE¡Ù½é²ó¥²¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡ÀÆÆ£Í³µ®¤¬À¸¤ÊÌ¤ì¤ÎÊì¡¢Äá¸«Ã¤¸ã¤¬²áµî¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë
¡¡ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤«¤éÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£À¤³¦Åª¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëK-POP¶È³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ì´¤òÄü¤á¤¿¸µÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¡¢Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬ºÆ¤ÓÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£½é²óÊüÁ÷¤ÇÊª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¤ÈÄá¸«Ã¤¸ã¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿NAZE
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¿ø¤¨¤ë¡£¸ãºÊ¤òÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬±é¤¸¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë7¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤ÆºÆµ¯¤ò·ü¤±¤¿Ä©Àï¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£K-POP¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¡È¥¹¥Ýº¬¡ÉÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NAZE¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¿¥¤½Ð¿È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¡£Èà¤é¤Ï¥É¥é¥ÞÆâ¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë³Ú¶ÊÇÛ¿®¤ä¥é¥¤¥Ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸òºø¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÀÆÆ£Í³µ®¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢NAZE¤Î´Ú¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¥à¥´¥ó¤ÎÊì¿Æ¡¦Ìï±É»Ò¡£¹ñºÝ·ëº§¤ò·Ð¤Æ´Ú¹ñ¤ÇÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»ö¾ð¤«¤éÍÄ¤¤¥´¥ó¤ò»Ä¤·ÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¤·¡¢À¸¤ÊÌ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤À¡£Êì¤È»Ò¤ÎÄ¹¤¤ÃÇÀä¤ÈºÆÀ¸¤¬¡¢Êª¸ì¤ËÀÚ¤Ê¤µ¤È¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Äá¸«Ã¤¸ã¤Ï¸ãºÊ¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£²»³Ú¶È³¦¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ãºÊ¤ÈNAZE¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÈÌ´¤ÎÉñÂæ¡É¤Ø¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¡£2¿Í¤ÎÂÐÖµ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿¿¼Â¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¤Î¤«¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
