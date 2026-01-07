７日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）では、ポスティング制度でブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）の契約を結んだ岡本和真内野手が６日（日本時間７日）、本拠のロジャースセンターで入団会見を行ったことを速報した。

コメンテーターで出演の元同局・玉川徹氏は「僕はちょっと複雑な思いを段々持ち始めてますけどね」とポツリ。

「日本の中でトップの選手たちがどんどんアメリカに吸い上げられていってしまう。個人の選択としてはよく分かるんです。そりゃ当然ですよ。アメリカで稼いだ方が稼げるわけだし」と続けると「そういうふうな状況というの結局、野球の中心がアメリカにあるということを我々日本人も無意識のうちに認めちゃってるってことですよね、これだけメジャーリーグの話ばっかりやってるというのも」と口に。

さらに「野球だけの話じゃないですよ。僕が複雑に思っているのは。アメリカが世界の中心だということでトランプ大統領もああいうことをやっちゃうわけでしょ」と具体的には口にせずも米軍のベネズエラへの軍事作戦を示唆。

「それもこういうのを見てると、それも仕方ないよね、当たり前だよねって結構、多くの日本人が思ってるんじゃないかと思うんですよ」と話すと「そういうふうになっちゃうところがいろいろつながってるんじゃないかって。いやいや、世界の中心であっても日本だって、日本でちゃんと言うべきことは言わないといけないとか、そういうふうなところをどうしても僕は考えちゃうのね。こういうのを見てるとね」と岡本から国際情勢に議論を発展させ、話していた。